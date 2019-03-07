Что такое "синдром разбитого сердца" и чем он опасен

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Что такое "синдром разбитого сердца"
Что такое "синдром разбитого сердца" / pennmedicine.org

Швейцарские ученые провели исследование и сравнили снимки МРТ у людей с "синдром разбитого сердца" и здоровых людей.

Ученые из Университетской больницы Цюриха нашли связь между состояниями мозга и сердца, которая может объяснить появление синдрома, пишет журнал European Heart Journal.

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С помощью магнитно-резонансной томографии ученые провели сканирование 15 пациентов с синдромом разбитого сердца или кардиомиопатией такоцубо. Эти данные они сравнили со сканированием 39 здоровых людей.

У пациентов с синдромом заметили снижение связи между зонами мозга, которые отвечают за контроль над эмоциями и бессознательными (автоматическими) реакциями организма, такими как сердцебиение.

 
Кардиомиопатия такоцубо – что это?
Это заболевание, при котором ослабляется сердечная мышца. Из-за чего набухает верхушка левого желудочка (нижняя часть сердца), а другая часть сохраняет прежний размер. Возникает сердечная недостаточность, боль в груди, изменения на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда.

Почему возникает этот синдром – ученые не знают. Возможно, он связан с повышением уровня гормонов стресса, например, адреналина.

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Иногда печальное событие может спровоцировать возникновение этого синдрома. Однако к его развитию могут привести и радостные события, вызывающие сильные эмоции. Например, свадьба или получение новой работы.

По словам ученых, исследование поможет понять, какую роль в формировании синдрома играет мозг, и почему некоторые люди склонны к этому заболеванию, а другие – нет.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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