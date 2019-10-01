Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак

Все больше людей отказываются от курения. Поэтому популярными стали альтернативные способы потребления никотина. Снюс – жевательный табак, одна из таких опасных альтернатив.

Жевательный табак содержит не менее 2500 различных химикатов (большая часть которых происходит из табака). Кроме ядов и раздражителей, в состав жевательного табака входят и канцерогены (алкалоиды, алканы, нитраты, металлические соединения и др.).

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Что такое снюс и каково его действие

Снюс – что это? Снюс — один из видов бездымного табака. Продукт, изготовленный из увлажненного или высушенного измельченного табака, обработанного раствором соли и соды, с добавлением ароматических и вкусовых добавок. В отличие от жевательного табака употребляется путем его размещения между десной и губой. Продукт предлагает удовольствие от табака без сопутствующего дыма. Таким образом человек получает определенную дозу никотина без дыма.

Снюс – по факту, это смесь соды, соли, воды и измельченных листьев табака. Соду добавляют для того, чтобы никотин лучше и быстрее проникал в кровь.

Снюс закладывают между верхней или нижней губой и десной на 30-60 минут. Именно за это время табак проникает в организм.



Как принимают снюс

Сторонники такого потребления табака считают, что таким образом никотин безопаснее для организма, чем сигареты, ведь процесс горения исключен, дыма нет, а следовательно – вреда меньше.

Действительно, большинство заболеваний, которые провоцирует табак, вызваны дымом. Однако считать жевательный табак безопасным для организма – ошибочно.

Многочисленные исследования подтверждают, что снюс ни в коем случае не является заменой обычным сигаретам, и тем более не является способом бросить курить.

Если держать во рту пакетик дольше предписанного времени, может наступить серьезная интоксикация.

Чем вреден снюс – последствия употребления жевательного табака

Потребление снюса почти в 100% случаев приводит к возникновению повреждений слизистой полости рта. Кроме того, может возникнуть рецессия десны (смещение уровня десны с обнажением корня зуба).

У любителей снюс часто наблюдают эрозию десен и стоматит. Зубы портятся очень быстро.



​Вред снюса для организма существенен

Возможны заболевания гортани, а также язвы или эрозии ротовой полости. Нередко страдают пищевод и кишечник.

Среди вероятных последствий потребления снюса – язвы и гастрит, ведь никотин попадает в желудочно-кишечный тракт и пищевод.

Основной вред снюса в том, что никотина в нем в разы больше, чем в обычной сигарете. Больше никотина – скорее наступает привыкание, быстрее появляются негативные последствия от никотина – сердечно-сосудистые заболевания.

Бездымные табачные изделия содержат нейротоксин никотин, который легко вызывает как физическую и поведенческую зависимость, так и социальную.

Поэтому понятно, что даже отсутствие дыма не спасает от пагубного влияния табака. Он проникает во все органы, становится причиной развития различных патологических процессов.

Стоит отметить, что снюс в Украине запрещен.