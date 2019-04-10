Что такое стеснительный мочевой пузырь и почему возникает

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Парурез: причины и симптомы
Парурез: причины и симптомы / pixabay.com

"Стеснительный мочевой пузырь" – это состояние, также известное как парурез, которое характеризуется боязнью человека воспользоваться туалетом, если рядом находятся другие.

В результате люди испытывают сильное беспокойство, когда им приходится пользоваться туалетом в общественных местах, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Это приводит к тому, что такие люди могут избегать путешествий, общения с другими людьми и даже работы в офисе. Они также могут испытывать трудности с мочеиспусканием, когда это необходимо для сдачи анализов.

Примерно 20 миллионов человек в Соединенных Штатах страдают от этого расстройства. Оно может возникнуть в любом возрасте, как у малышей, так и у пожилых людей.

Симптомы "стеснительного мочевого пузыря"

Те, у кого "стеснительный мочевой пузырь", боятся ходить в общественный туалет или, когда рядом находятся другие люди, даже в домашний. Они могут попытаться "заставить" себя использовать уборную, но не могут.

Парурез заважає повноцінно жити
Парурез мешает полноценно жить

Часто люди с этим расстройством пытаются изменить свою жизнь, чтобы избежать необходимости пользоваться общественным туалетом:

  1. избегание социальных ситуаций, путешествий или даже работы из-за боязни ходить в туалет в присутствии поблизости других людей;
  2. употребление меньшего количества жидкости, чтобы избежать необходимости ходить в туалет;
  3. чувство тревоги при мысли или при попытке воспользоваться общественным туалетом, например, учащенное сердцебиение, потливость, дрожь и даже обмороки;
  4. поиск пустых туалетов или мест, где туалет только один;
  5. возвращение домой во время обеденных или других перерывов, чтобы сходить в туалет, а потом вернуться к занятиям;
  6. частое использование туалета дома, чтобы не приходилось использовать его публично.

Если вы чувствуете эти симптомы на регулярной основе или они сильно изменили ваши социальные привычки, вам следует обратиться к врачу.

via GIPHY

Почему возникает?

Врачи относят синдром стеснительного мочевого пузыря к социальной фобии. Она может возникать из-за неприятных воспоминаний, насмешек и обид через использование туалета. Также может передаваться генетически, или быть симптомом другого заболевания.

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