Что такое веганские презервативы и почему они популярны

Немецкий стартап предлагает веганские презервативы. И хоть цена на них несколько выше, спрос на эко-презервативы высокий!

Бренд Einhorn, который вышел на рынок в 2015 году, предлагает эко-презервативы. В их составе нет компонентов животного происхождения, отмечает BBC.

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В чем особенность эко-презервативов

При изготовлении обычных презервативов применяют молочный белок казеин, для того, чтобы резина была мягкой.

ЭКО-презервативы изготавливают только из натурального эколатекса и дополняют смазкой из растительных ингредиентов. Пакуют презервативы в бумагу, которую можно перерабатывать.

Несмотря на то, что рынок все еще новый, авторы стартапа говорят, что большинство их потребителей имеют возраст от 20 до 40 лет, причем 60% покупок совершают женщины.

Слишком много людей все еще стесняются покупать такие продукты как презервативы, и в конечном итоге прячут их под остальными покупками. Таким образом, мы хотели охватить сознательных потребителей устойчивым продуктом, а также избавиться от этого табу с помощью наших веселых дизайнов, — отмечает один из авторов Сифер.



Именно так выглядит дизайн веганских презервативов / фото:einhorn. my

Цена веганских презервативов несколько выше, чем обычных: семь штук стоят 6 евро.

Однако, спрос на веганские презервативы значительный. В прошлом году немцы скупили почти 5 миллионов кондомов.

Стоит отметить, что часть полученных от продажи денег передают на восстановление лесов.

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