Что такое женский интимный массаж и как его делают

Как и любой массаж, этот можно назвать формой заботы о своем теле. Он поможет улучшить сексуальную жизнь.

Женский интимный массаж поможет вернуть или пробудить чувствительность, снять напряжение в мышцах; подарить новые ощущения и даже всколыхнуть старые травмы и избавиться от боли, рассказала секс-коуч Даша Березовская.

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Какие существуют виды женского интимного массажа?

Сейчас выделяют четыре основных направления:

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Интимный массаж близкий к имитации секса. Цель – удовольствие. Некоторые массажисты в такой практике предлагают клиенткам даже прикоснуться к гениталиям, чтобы быть расслабленным.

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Сеанс сквирта – как понятно, ставит перед собой цель сквирт. Небольшое отступление: сквирт и оргазм это не одно и то же в подавляющем большинстве случаев. Сквирт – это женская эякуляция.



Интимный массаж могут делать только для удовольствия

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Массаж йони – практика для пробуждения чувствительности и снятия зажимов, настройка "связи между вагиной и головой". Часто рекомендуется как способ самостоятельно пробудить чувствительность. Желательно проходить курс из нескольких сеансов

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Деарморинг – глубокая проработка тазовых зажимов, снятие мышечного панциря, рекомендуется делать несколько раз в год.

Как происходит интимный массаж?

Его должен делать профессионал. Поэтому стоит перед сеансом сделать получасовой пробный сеанс, чтобы понять подходит ли это для вас.

Сами сеансы длятся около 2 часов, они начинаются с общего массажа и переходят к стимулированию интимной зоны. Процедура может происходить в перчатках, – зависит от желания пациента.

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