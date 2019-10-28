Что украинцы думают о сексе: результаты исследования

79% украинцев считают секс важной частью человеческой жизни, а 10% граждан придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют исследования "Любовь и секс глазами украинцев", которое обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

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Как украинцы относятся к сексу?

52% женщин считают, что для мужчин секс важнее.

70% граждан Украины считают, что постоянные сексуальные отношения с более чем одним человеком одновременно – это ненормально.

19% опрошенных придерживаются точки зрения, что женщина должна заниматься сексом с мужем против своей воли, если они находятся в браке. Такого мнения придерживаются одновременно 19% мужчин и женщин.

42% респондентов считают, что муж обязан выполнять "супружеский долг" в постели.

44% украинцев выступают против сексуальных отношений как оплачиваемой услуги.

67% украинцев отметили, что у них есть постоянный сексуальный (половой) партнер. 4% имеют непостоянного партнера. 19% ответили, что сейчас не имеют, но перед этим были сексуальные партнеры. Только 3% отметили, что не имеют партнера и никогда не было перед этим, 7% отказались отвечать на вопрос.

66% считают, что сексуальные отношения до брака – это нормально. Каждый пятый – противоположного мнения.

24% согласны с мнением, что женщина не должна проявлять сексуальную инициативу (57% не согласны).

16% согласились с мнением, что это нормально – иметь постоянные сексуальные отношения с более чем одним лицом одновременно (70% не согласны).

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