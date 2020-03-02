24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Что ускоряет климакс: ответ гинеколога

- Читати новину українською

Менопауза наступает тогда, когда у женщины заканчивается запас фолликулов в яичниках. Их количество уменьшается с момента рождения каждый день. Следовательно, становится невозможным остановить или замедлить процесс наступления климакса.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь.

Читайте также: Менопауза: когда начинается, симптомы и последствия

По словам врача, отсрочить менопаузу невозможно, а вот ускорить можно. Что влияет на ускорение климакса:

  • Курение;
  • Операции на яичниках;
  • Химиотерапия и облучение (медики предлагают перед этим заморозить яйцеклетки для возможности провести искусственное оплодотворение в будущем);
  • Аутоиммунные и генетические заболевания.
 
Климакс – что это?
Нормальный физиологический этап в жизни женщины, во время которого происходит гормональная перестройка, уменьшается выработка женских гормонов, угасает половая функция и способность к деторождению, постепенно прекращаются менструации.

Читайте также: Как работают яичники: простыми словами о сложном

Поэтому гинеколог рекомендует отказаться от вредных привычек; тщательно консультироваться с разными врачами, если нужна операция на яичники (например, удаление кисты); правильно питаться.

Белоконь отметила, что прием гормонов не "оттягивает" климакс. Гормоны восполняют дефицит эстрогенов, образующийся в яичниках тогда, когда заканчивается запас фолликулов, однако они не способствуют возникновению новых фолликулов и яйцеклеток.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук