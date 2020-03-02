Что ускоряет климакс: ответ гинеколога

Менопауза наступает тогда, когда у женщины заканчивается запас фолликулов в яичниках. Их количество уменьшается с момента рождения каждый день. Следовательно, становится невозможным остановить или замедлить процесс наступления климакса.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь.

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По словам врача, отсрочить менопаузу невозможно, а вот ускорить можно. Что влияет на ускорение климакса:

Курение;

Операции на яичниках;

Химиотерапия и облучение (медики предлагают перед этим заморозить яйцеклетки для возможности провести искусственное оплодотворение в будущем);

Аутоиммунные и генетические заболевания.

Климакс – что это? Нормальный физиологический этап в жизни женщины, во время которого происходит гормональная перестройка, уменьшается выработка женских гормонов, угасает половая функция и способность к деторождению, постепенно прекращаются менструации.

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Поэтому гинеколог рекомендует отказаться от вредных привычек; тщательно консультироваться с разными врачами, если нужна операция на яичники (например, удаление кисты); правильно питаться.

Белоконь отметила, что прием гормонов не "оттягивает" климакс. Гормоны восполняют дефицит эстрогенов, образующийся в яичниках тогда, когда заканчивается запас фолликулов, однако они не способствуют возникновению новых фолликулов и яйцеклеток.

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