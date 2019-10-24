Что вы могли не знать о детских подгузниках

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Детские подгузники
Детские подгузники / Unsplash

Подгузники уже давно являются обязательным атрибутом ежедневного ухода за детьми, однако эта тема вызывает много вопросов у родителей.

Педиатр Виктория Клещ развенчала некоторые мифы о подгузниках, а также дала ответы на те вопросы, которые волнуют всех молодых родителей.

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Запаривается ли ребенок в подгузниках

Никакого спаривания при использовании качественного подгузника не происходит, главное – вовремя менять его. Ведь там есть слой, который поглощает влагу, и сам по себе подгузник не является герметичным. Однако, конечно, есть условия, при которых подгузник надевать не стоит.

Когда не стоит надевать подгузник:

  • Если у ребенка температура более 38 градусов;
  • Если температура воздуха превышает 25 градусов;
  • Если есть проблемы с кожей в области подгузника;

Многоразовые или одноразовые: какие выбрать

Сейчас активно пропагандируются многоразовые подгузники, ведь они экологичны. Однако, к сожалению, их способность поглощать влагу – меньше, и при использовании многоразовых подгузников увеличивается риск пеленочного дерматита.

Одноразовые или многоразовые подгузники

Тем более, не смотря на стирку, там могут быть остатки кала и мочи, что увеличивает риски развития инфекций мочеполовой системы. Поэтому если вы сделали выбор в сторону эко-подгузников – стирайте их при высоких температурах.

Может ли подгузник вызвать бесплодие у мальчиков

При нормальных условиях температура в подгузнике не является критической для яичек малыша, а сперма начинает образовываться после 10 лет.

Как правильно пользоваться подгузниками

  • Большинство мам думает, что правильное положение члена является головкой в верх. Физиологически он должен быть расположен к низу, да и в таком положении моча не будет переливаться через верх подгузника.
  • Подгузники рекомендуется менять каждые 2-4 часа, по мере наполнения.⠀
  • Если произошел процесс опорожнения, его нужно чем быстрее заменить.⠀
  • Для очищения кожи используйте теплую воду или салфетки без спирта и ароматизаторов.⠀
  • Подгузник нельзя надевать на мокрое и влажное тело.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Беременность и роды Профилактика заболеваний
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