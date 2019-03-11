Что вызывает синдром внезапной смерти у младенцев

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Что вызывает синдром внезапной смерти у младенцев

Курение до и во время беременности способствует возникновению синдрома внезапной смерти младенца в первый год жизни.

Даже одна выкуренная будущей мамой сигарета в день удваивает риск синдрома внезапной детской смерти, пишет EurekAlert! со ссылкой на исследование Детского научно-исследовательского института Сиэтла совместно с учеными Microsoft.

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У женщин, которые курят 1-20 сигарет в день, риск потерять ребенка в первый год жизни увеличивался на 0,07 показателя с каждой следующей сигаретой.

Ученые сравнивали данные женщин, которые не бросали курить во время беременности и тех, которые решились бросить пагубную привычку.

Куріння передчасна смерть
Курение матери значительно увеличивает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти

У детей мам, которые до третьего триместра беременности курили меньше сигарет – снижался риск внезапной смерти на 12%. У тех, чьи беременные матери отказались от курения полностью – на 23%.

Однако, даже у тех мам, которые курили, но бросили за три месяца до беременности, риск потерять ребенка в первый год его жизни был выше, чем у тех, кто не курит вообще.

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Теги: Новости Украины Дети Новости Здоровье Здоровье Табак Медицина
Источник: 24 Канал
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