Если вы или близкий человек, нуждаетесь в скорой госпитализации в состоянии паники и срочности сложно четко спланировать, что брать с собой для долгого пребывания в больнице. Лучше спланировать заранее список необходимых вещей, чтобы положить в сумку и схватить ее, выходя за дверь.

Список вещей, которые нужно взять с собой в больницу для долгого пребывания, опубликовало издание The New York Times. Это также необходимо знать тем, кто ухаживает за своими родственниками, чтобы в нужный момент помочь им.

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Что взять с собой в больницу: список

Удобная одежда и постельное белье

Часто запах собственной подушки и одеяла из дома могут стать источником комфорта и сделать пребывание в больнице легче.

Относительно одежды рекомендуем взять теплые вещи, ведь в медицинских учреждениях бывает прохладно: халат, носки, тапочки, нижнее белье и одежду, которая должна быть свободной, чтобы было удобно ходить на любые анализы и тесты. Добавим, что это важно не только для пациентов, но и их опекунов.



Что взять с собой в больницу: список необходимых вещей / Unsplash

Книги, телефон, головоломки

Для того, чтобы пребывание в больнице не проходило скучно, предлагаем взять с собой то, что нравится, – книгу, журнал, кроссворд, гаджеты, зарядные устройства и тому подобное.

То, что поможет лучше спать

Сон – один из самых сложных аспектов пребывания в больнице. В то же время госпитализированным нужно больше отдыхать и спать, что важно для оздоровления. Помочь в этом могут: маска для глаз, ушные пробки, лавандовый комнатный спрей, успокаивающая музыка.



Что взять с собой в больницу: список необходимых вещей / Unsplash

Закуски

В большинстве больниц есть кафетерии и автоматы с едой, но перекус может быть нездоровым, особенно если вы едите его каждый день. Если в больнице нет ограничений в отношении домашней еды, можно взять любые закуски из дома. Также стоит иметь с собой мятную резинку, ведь некоторые способы лечения оставляют неприятный вкус во рту пациентов. И главное – вода, чтобы избежать обезвоживания.

Список контактов

В случае, если у вас не будет работать телефон и не будет возможности найти необходимую информацию, стоит напечатать список с историей болезни, наличие или отсутствие аллергии, лекарственные препараты, которые принимали, экстренные контакты, имена и номера врачей пациента, а также сканирование страховой карточки.

Средства гигиены

Основные средства, такие как дезодорант, зубная щетка и зубная паста, салфетки для лица и тела – обязательные для госпитальной сумки. Не помешает взять с собой дезинфицирующее средство для рук, антибактериальные салфетки для рук, туалетную бумагу, увлажняющий крем для рук, бальзам для губ.

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