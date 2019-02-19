Что взрослый должен знать о вакцинации от кори
Корь – это сложное вирусное заболевание и альтернативы прививке нет. Если бы в Украине не было пробелов в прививке в предыдущие годы, то не было бы вспышки кори сейчас.
Такое мнение в прямом эфире 24 кнаалу высказал представитель Центра общественного здоровья Минздрава Украины, Владимир Бируля.
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Он отметил, что сейчас эпидемия самая большая за всю историю Украины.
Если взрослый человек не знает свой вакцинальный статус, то ему стоит обратиться и сделать анализ на антитела до того, как он заболеет. Такие анализы делают в государственных или частных лабараториях,
– заявил спикер.
Если прививка была сделана в первый и шестой год жизни, то эти две дозы вакцины формируют иммунитет на всю жизнь.
"Противопоказания для вакцинации должен определить семейный врач. Прививка не подавляет иммунитет, не имеет никакой связи с сезонными заболеваниями. Прививка работает, как бустер и стимулирует иммунитет", – подчеркнул Владимир Бируля.
Видеопояснение от работника Минздрава, как взрослому человеку защититься от кори:
Тем временем Львовщина – рекордсмен по количеству случаев заболеваемости, только с начала года в области заболели 3,5 тысячи человек. А еженедельно в стране от осложнений умирает по меньшей мере 1 человек. Поэтому в области стартовала вакцинация. Принудительно делать ребенку прививки никто не будет. Родители могут самостоятельно отвести ребенка к врачу, или же дать согласие руководству школы для вакцинации.
Смотрите видео о вакцинации, которая стартовала на Львовщине:
Симптомы кори
Симптомы и как уберечься от кори, смотрите в видео: