Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально

Чайлдфри – люди, которые сознательно отказываются иметь детей. Лицам-чайлдфри не препятствует состояние здоровья, временные материальные проблемы или проблемы в отношениях. Отказ от "радостей" отцовства или материнства – исключительно свободный выбор таких людей.

В украинском обществе существует много мифов о тех, кто отказался продолжать свой род. Узнайте, почему быть чайлдфи – это нормально в материале здоровья 24.

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Чайлдфри все бесплодны?

Это не так, ведь бесплодие вызывают определенные заболевания, которые человек, конечно, не выбирает. А сознательное решение не иметь детей обычно не зависит от состояния здоровья. Проще говоря, чайлдфри могут быть как бесплодными, так и нет – а детей они просто не хотят.



Чайлдфри добровольно отказываются от детей / Фото: ilovetexasphoto.com

Те же, кто не может стать родителями из-за состояния здоровья, не обязательно никогда не будут иметь детей. Такие пары могут воспользоваться услугами суррогатной матери или усыновить малышей.

Бывают даже последователи движения чайлдфри, которые уже имеют потомство. Вместо этого, они отказываются рожать еще детей и всячески поддерживают ценности этого движения.

Что скажут люди?

В Украине тем, кто выбрал добровольную бездетность, живется непросто. Виноваты в этом религиозные традиции и общая патриархальность общества. Вопрос: "Почему до сих пор не имеете детей?" является едва ли не обязательным как в семейном, так и в деловом общении. В то время как на Западе он давно считается неприличным.

Низкий уровень толерантности к тем, кто представляется "другим", моральная зависимость от мнения родителей, уважение к традициям и слишком высокая религиозность общества вызывают непонимание и, порой, ненависть к чайлдфри.

А как же материнский инстинкт?

"Материнского" инстинкта не существует. Зато, люди, как и другие млекопитающие, испытывают два инстинкта, не позволяющие исчезнуть их виду: инстинкт размножения и инстинкт защиты своего потомства.

А стремление продолжать свой род, реализоваться в материнстве или отцовстве, "нянчиться с внуками" или воспитывать малышей – это желания, которые приходят к человеку с жизнью в социуме. Они не заложены на инстинктивном уровне.

А рожать кто будет?

Процент чайлдфри в обществе обычно небольшой. В европейских странах больше всего сознательно бездетных в Финляндии, Италии, Германии, Великобритании и Чехии – до четверти мужского населения.

Количество чайлдфри в Украине неизвестно, ведь подобных исследований никогда не проводили. Поскольку общее количество населения в мире ежегодно растет, можно утверждать, что чайлдфри мировой демографической ситуации не повредят.



Материнского инстинкта не существует / Фото: wired.com

Чайлдфри поддерживают аборты

Это – только часть правды. С помощью современных методов контрацепции лица-чайлдфри могут избегать нежелательной беременности в течение всей жизни. В то же время, чайлдфри выступают против запрета абортов и поддерживают право женщин на прерывание беременности. Сознательно бездетные (и не только они) считают, что аборт – это право женщины самостоятельно распоряжаться своим телом и жизнью.

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В противовес прочойсерам (тем, кто за свободный выбор женщин), существуют пролайферы – люди, что выступают за полный или частичный запрет абортов и контрацепции. Такие запреты вызывают волну общественного негодования – как это происходило, например, в Польше в 2016 году.

Чайлдфри ненавидят детей

Совсем нет. Чайлдфри могут вполне успешно работать с малышами, ухаживать за детьми своих родственников. Однако рожать собственных детей они отказываются по определенным причинам:

их пугает беременность, процесс родов и грудного вскармливания;

они не желают менять свой образ жизни с появлением малыша;

не хотят рожать из-за того, что жизнь в мире является нестабильной и опасной;

стремятся посвятить свою жизнь другим делам: карьере, путешествиям, саморазвитию и тому подобное.

Некоторые осознанно бездетные отказывается рожать из-за того, что считают мир слишком жестоким и несправедливым. Они не хотят обрекать детей на жизнь в нем.



Чайлдфри не ненавидят детей / Фото: fatherly.com

Существуют на свете и те, что детей действительно не любят – последователи такого движения называют себя чайлдхейтерами (от англ. childhate). Однако даже статус "детоненавистника" не делает человека маньяком или кем-то еще – чайлдхейтеры избегают общения с детьми. Обычно, они плохо выдерживают различные детские "сюрпризы" – громкий крик или плач в общественных местах, активные игры или неожиданная грязь на своей одежде. Девиз чайлдхейтеров – держаться как можно дальше от детей (и держать детей подальше от себя).

Человек – наивысшая ценность?

В украинском (и не только) обществе доминирует убеждение, что человечество должно продолжать свое существование. Однако для чего? Есть ли определенная цель в существовании человечества? Существует даже мировое движение за добровольное исчезновение человечества (Voluntary Human Extinction Movement).

Его последователи призывают жить долго, счастливо, однако отказаться от размножения. Адепты движения утверждают, что люди на планете не нужны – они загрязняют ее, портят ценные ресурсы и не приносят природе никакой пользы. Движение за добровольное исчезновение – экологическая инициатива. На самом деле оно предлагает улучшать жизнь каждого отдельного человека на планете – путем добровольного уменьшения перенаселения.

Поддерживать определенные общественные инициативы или наоборот, быть счастливыми в материнстве и отцовстве – решать только вам. Главное – помнить, что каждый человек имеет право на осознанный выбор.

Автор: Алина Рудченко

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