Чтобы погасить долги по зарплате врачам, правительство выделило 64 миллионов гривен

Кабинет Министров направил 46 миллионов гривен в регионы, чтобы погасить долги по выплате зарплат врачам.

"Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов. Бюджетный комитет должен утвердить это решение", – сообщил в телеграмм-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Заметим, 27 ноября стало известно, что в Лысянке Черкасской 300 медработников к концу года остались без зарплат. Врачей массово отправляли в неоплачиваемые отпуска и сокращали. А все потому, что в бюджете райбольницы кончились деньги.

На следующий день, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин немедленно решить вопрос задолженности по зарплате медикам, а также учителям.