24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Чтобы предотвратить эпидемию Covid-19, китайских строителей из Житомира отправят на карантин

0 Читати новину українською
Рабочих из Китая отправят на карантин / v-variant

Работников из Китая, которые строят объездную автодорогу в Житомире, отправят на карантин на две недели. Это сделают, чтобы предотвратить вспышку эпидемии коронавируса, ведь китайцы летали домой на празднование Нового года.

Такое решение было принято на заседании временной эпидемиологической комиссии Житомирской ОГА.

Самое важное о коронавирусе из Китая: последние новости 

В Украину из Китая возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL). Они праздновали китайский Новый год дома, но в Житомире должны продолжить строительство объездной автодороги вокруг города.

Около 40 работников из Китая работали на объекте. 13 февраля в Украину вернулся один работник, которого осмотрели медики. Руководство компании, которая строит дорогу, решило изолировать его на 14 дней.

В дальнейшем все другие работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики,
– отметили в Житомирской ОГА.

Коронавирус Covid-19: главное

  • По состоянию на 15 февраля вирус убил 1526 человек. Общее количество инфицированных превысило 60 тысяч человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • Граждан Украины должны эвакуировать из закрытого Уханя 19 февраля.
  • Посольство Украины в КНР рекомендует воздержаться от поездок в страну, где свирепствует эпидемия.

коронавирус
Что надо знать о коронавирусе из Китая / инфографика 24 канала

Читайте также: Последние новости о коронавирусе на лайнере "Diamond Princess": заболели уже 285 человек 

Кто прошел в финал Национального отбора на Евровидение-2020
15 февраля
2100
Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус 2020 Новости Житомира Новости Украины Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 1089
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 48137
12 февраля 19:01 Готова ли Украина к борьбе с коронавирусом: эксклюзивное интервью со Скалецкой
Альона Чернецька 905
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 3111
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 10896
Новости
Больше новостей
Залиште відгук