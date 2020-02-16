Чтобы предотвратить эпидемию Covid-19, китайских строителей из Житомира отправят на карантин

Работников из Китая, которые строят объездную автодорогу в Житомире, отправят на карантин на две недели. Это сделают, чтобы предотвратить вспышку эпидемии коронавируса, ведь китайцы летали домой на празднование Нового года.

Такое решение было принято на заседании временной эпидемиологической комиссии Житомирской ОГА .

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В Украину из Китая возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL). Они праздновали китайский Новый год дома, но в Житомире должны продолжить строительство объездной автодороги вокруг города.

Около 40 работников из Китая работали на объекте. 13 февраля в Украину вернулся один работник, которого осмотрели медики. Руководство компании, которая строит дорогу, решило изолировать его на 14 дней.

В дальнейшем все другие работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики,

– отметили в Житомирской ОГА.

По состоянию на 15 февраля вирус убил 1526 человек. Общее количество инфицированных превысило 60 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

Граждан Украины должны эвакуировать из закрытого Уханя 19 февраля.

Посольство Украины в КНР рекомендует воздержаться от поездок в страну, где свирепствует эпидемия.



Что надо знать о коронавирусе из Китая / инфографика 24 канала