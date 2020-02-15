Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в Китае дезинфицируют все банкноты

Китай решил дезинфицировать все старые банкноты, взамен банкам предписано, по возможности, выдавать клиентам новые купюры.

Чтобы продезинфицировать юани, в банках используют ультрафиолетовый свет и температурную обработку, об этом во время пресс-конференции сообщил центральный банк Китая, пишет Medical Xpress.

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После дезинфекции, наличные запечатывают и хранят в течение 7-14 дней. Срок такой "изоляции" зависит от тяжести вспышки в конкретном регионе.

Известно, что Центральный банк предоставил провинции Хубэй 4 миллиарда юаней в новых купюрах.

Впрочем непонятно, как повлияет на распространение инфекции эта мера безопасности, поскольку большинство граждан Китая отдают предпочтение мобильным платежам.

Во время опроса, проведенного в 2017 году, почти три четверти респондентов из Китая сообщили, что могут не пользоваться наличными целый месяц.

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Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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