"Чтобы вы сдохли": украинка сообщила об угрозах в смс

Мама девушки, которую Украина эвакуировала из Китая, рассказала, что ее дочери присылают угрозы. Виктория, дочь Светланы вместе с другими эвакуированными будет находиться на карантине в медицинском учреждении на Полтавщине. В поселке с самого утра продолжаются протесты – люди перекрыли дороги, потому что не хотят, чтобы туда привезли украинцев из Китая.

Об угрозах Виктории, которую вместе с другими украинцами эвакуировали из Китая, пишет BBC.

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Угрозы в соцсетях

Женщина говорит об угрозах, которые поступали дочери после того, как она рассказала о том, что хочет, чтобы их эвакуировали из Уханя.

Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда,

– рассказала Светлана.

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Ситуация на борту

Пока самолет делал дозаправку топливом в Бориспольском аэропорту, Виктория позвонила маме и рассказала о ситуации на борту.

По ее словам, во время перелета все было спокойно – эвакуированные отдыхали, их покормили, командир экипажа шутил.

Они немного переживали, потому что до конца не знали, куда их везут и где они приземлятся,

– рассказала Светлана.



Дозаправка топливом проводили в "Борисполе"/Фото: МВД

Просто нелюди

Светлана отметила, что очень волнуется из-за паники, которая сложилась вокруг эвакуации. Ведь в поселке Новые Санжары продолжаются протесты против поселения в местной больнице эвакуированных из Китая.

Люди просто нелюди, ну как так можно? Они такое говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить, переживаю. Сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза? Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа больные? У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их повезли. Разве это люди?

– возмутилась Светлана.

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Около 10 утра 20 февраля ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Китая поселят на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", на Полтавщине.

Точного места медицинского учреждения, куда доставят эвакуированных, долго не сообщали потому, что опасались паники среди населения. Однако, в Минздраве отмечали, что с местом определились: в Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.

Больница, где будут находиться эвакуированные, будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов.

Эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней. Впрочем, срок пребывания в изоляции может быть продлен. Если в течение обсервации у кого-то из людей проявятся симптомы болезни, он будет госпитализирован в бокс, который защищает от распространения инфекции по больнице.

После того, как карантин закончится, а врачи не будут иметь никаких подозрений или сомнений, украинцев отпустят по специальной процедуре. Территорию больницы, в которой граждане будут находиться на карантине, тоже впоследствии продезинфицируют



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