Коронавирус – не чума: что общего и отличного у этих болезней
В соцсетях и медиа постят мемы, которые коронавирус сравнивают с Черной смертью – второй в истории пандемией чумы. Насколько оправдана эта аналогия?
На этот вопрос ответил историк Кен Мондшайн.
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Что общего у чумы и коронавируса?
Сходство действительно есть. Как и в прошлом, болезнь пришла с Востока, люди заразились от животных – в Средневековье от крыс, ныне – судя по всему, от летучих мышей. Как и во времена Черного мора, глобализация способствовала распространению болезни.
Чуму несли монгольские войска и итальянские торговцы по Великому шелковому пути. Заражаются коронавирусом путешественники. Вирус привел ко вспышке ксенофобии – в напасти обвинили чужаков. В Средневековой Европе во времена чумы происходили еврейские погромы.
Чума опаснее коронавируса / pixabay.com
Чем отличается чума от коронавируса?
Между тем коронавирус совсем не похож на чуму, и не только потому, что это вирус, а не бактерия. Covid-2019 передается от человека к человеку – так случается только при одной из трех форм чумы – легочной.
И, самое важное, коронавирус излечим: смертность от вызванной им пневмонии составляет около 3,4%; в основном умирают пожилые люди со слабым иммунитетом и побочными заболеваниями. Смертность от различных форм чумы составляет от 50 (бубонная форма) до 100% (легочная форма, в запущенных случаях).
Экономические последствия
Мондшайн сравнивает и экономические последствия, к которым приводят пандемии. Для крестьян, переживших Черную смерть, условия улучшились: освободилось много земель, поэтому стало больше еды. Квалифицированные работники в Англии, получавшие по пенсу в день, стали зарабатывать четыре пенса. Коронавирус скажется на экономике с точностью до наоборот, прогнозирует историк.
Чума – это бактериальное заболевание / pixabay.com
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Чтобы поддерживать акционерную стоимость, корпорации будут снижать заработную плату. Сотрудники, которых перевели на удаленную работу, рискуют и вовсе лишиться рабочего места.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.
Конечным результатом станет падение зарплат, экономическая неопределенность и увеличение разрыва между богатыми и бедными, считает ученый. Впрочем, коронавирус замедлит китайскую экономику, из-за этого резко сократились вредные выбросы в атмосферу.
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