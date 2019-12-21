Чума: как "черная смерть" истребила сотни миллионов людей

В шестом веке этот недуг создал чудовищную пандемию, которая в течение двух веков по разным данным истребила от 50 до 100 миллионов человек. Она распространяется со скоростью света и имеет очень тяжелые симптомы.

Даже в современном мире болезнь часто приводит к смерти.

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Остров Повелья на севере Италии постоянно охраняет морской патруль, чтобы на территорию не попал ни один любознательный турист. Сейчас на острове никто не живет. Все потому, что в 14 веке туда свозили как больных, так и трупы умерших от чумы. Людей на этом острове сжигали, или же оставляли доживать дни наедине с чумой.



Остров Повелья

Ученые обнаружили там полторы тысячи скелетов, пораженных страшным недугом. В 20-х годах 20 века на острове построили больницу для душевнобольных, куда отправляли врагов Муссолини. "Пациенты" описывали, будто между стенами они слышали голоса и видели тени.

Чума Это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Yersinia pestis. Обычно встречается в мелких млекопитающих и их блох. Болезнь передается между животными через блох и, поскольку это зоонотическая бактерия, также может передаваться и от животных к человеку.

Переносчики чумы

Блохи, которые питаются кровью животных, часто – грызунами, работают идеальными транзиторами чумы. Yersinia pestis заражает блоху, блокируя желудок. Блоха пытается питаться, но чем больше ест, тем больше бактерий попадает в организм животного или человека через заблокированный желудок.

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной медицины ЛГМУ Владимир Вовк объяснил, что при таких условиях возбудитель попадает в организм и распространяется на различные органы.

Сопротивляемость организма очень слаба на этот возбудитель, поэтому это, как правило, быстро генерализованная инфекция. Поэтому когда человек заболевает, у него есть поражение легких и, соответственно, он передает инфекцию воздушно-капельным путем,

– отметил Владимир Вовк.

Блохи приносят заразу и другим животным, и в человеческие дома.

Первая пандемия чумы

От 50 до 100 миллионов людей – столько по разным данным забрала первая пандемия чумы. Началась она в 541 году нашей эры и продолжалась 209 лет. 33 года смертельная болезнь кружилась над странами Средиземноморья, унеся жизни около 25% населения тогдашней Европы.

"Чума Юстиниана" – именно так в честь византийского императора назвали первую гигантскую эпидемию. Кстати, именно он смог ее победить.



Император Юстиниан

Вторая пандемия чумы

Во второй раз в глобальных масштабах чума захватила мир уже в 14 веке. Из Китая болезнь распространилась на регионы Азии, Европы и Африки в 30-х годах 14 века. В 50-х годах вспышка чумы была и в Киеве. На современную территорию Украины недуг попал через Польшу. Кроме того, болезнь захватила еще и Египет, Сирию, Месопотамию, Италию, Францию, Англию и ряд других стран.

По оценкам ученых, чума унесла до 50% населения Европы и Ближнего Востока. Черная смерть – так назвали вторую эпидемию чумы. Болезнь характеризуют темными красными пятнами – и именно они и были признаком страшной болезни, которая унесла миллионы жизней.

Кого считали виновными в распространении чумы

Ведьмы и цыгане

В Средневековье люди думали, что чума – это наказание за грехи, посланное Богом, а вину за господство болезни возлагали на ведьм и цыган. Поэтому тех, кто занимался черной магией, сжигали на огне.

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Таким образом пытались искоренить недуг из поселков или городов. Но пока над домами расходился запах сгоревшего тела, крысы свободно бегали от дома к дому и разносили болезни.

Евреи

Еще в появлении чумы в средние века обвиняли евреев. Считалось, что с помощью этой болезни они пытались истребить христиан. Тогда евреи вели замкнутый образ жизни в общинах, имели более высокий уровень гигиены в еврейских общинах. Возможно, именно это и уменьшало количество жертв чумы между семитов.

Первое нападение на них совершили в 1348 году во французском Тулоне, тогда убили 40 евреев. Далее были еще нападения в Барселоне, Базеле, Мюнхене, Фрайбурге. Евреев изгоняли из городов или пытали, и они под пытками были вынуждены признаться, что отравляли колодцы или другие водоемы.

Бубонная чума

Этот вид болезни получил такое название из-за внешнего признака – бубонов, то есть воспаления лимфатических узлов. Впоследствии они могут превратиться в открытые гнойные раны.

Третья пандемия чумы

Она началась в середине 19 века. Болезнь накрыла мир, начиная с Китая. Сначала пришла в три большие города: Кантону, Гонконг и Макао. Эту пандемию называют "портовой чумой", и ее точно описывает поговорка "с корабля на бал". С судами болезнь зашла в порты Индии и Японии, а после того чума с кораблями поплыла в Америку, Австралию, Африку и Ближний Восток.

В портовом китайском Кантоне в первые недели от недуга погибли почти 60 тысяч человек. В начале 20 века болезнь появилась и в Украине, а именно в Одессе. Чума пробиралась в порт с крысами, которые скрывались на судах. Грызуны быстро сбегали из кораблей и ходили по городу. К тому времени ликвидировать такие вспышки было сверхсложно.



В начале 20 века крысы были переносчиками чумы

По словам медика Владимира Вовка, как правило, сводилось все к изоляции пациентов, к сжиганию, к ликвидации возбудителя. Проводили максимальное обеззараживание всех возможных вещей, с которыми контактировал пациент.

У человека, который заразился чумой, после инкубационного периода от одного до семи дней обычно развивается острое лихорадочное состояние.

Чума – симптомы: • внезапное повышение температуры

• озноб

• головная боль

• ломота в теле и слабость

• рвота

Виды чумы

В целом выделяют две основные формы чумы: бубонная и легочная.

Бубонная чума

Является наиболее распространенной в мире, и возникает в результате укусов инфицированных блох. Yersinia pestis проникает в организм человека и движется вдоль лимфатической системы к ближайшему лимфатическому узлу, где начинает размножаться. Лимфатический узел воспаляется, отекает и создает болезненные ощущения. Такие лимфатические узлы и называют "бубонами".

Легочная чума

Такая форма имеет очень короткий инкубационный период – ее проявления могут появиться даже в период до 24 часов. Она передается воздушно-капельным путем.

Кто лечил эту болезнь

В период Средневековья мужчины в странных масках были обычным явлением. Чумные врачи стали известны из-за своих странных клювообразных масок – медико делла Песте. Их придумал французский врач Шарль де Лорм.



Врачи, которые лечили людей от чумы, носили специальные маски

В "клюв" заливали масла из различных трав – чеснока, розмарина, тимьяна. Древние врачи верили, что вдыхая ароматы, они защитят себя от чумы. В современном мире, в котором тоже нашлось место для чумы, у врачей вместо благовоний в "клюве" есть специальное снаряжение.

Лечение чумы

Без лечения чума может привести к быстрой смерти, поэтому важнейшим условием выживания пациентов и профилактики осложнений является быстрая диагностика и раннее лечение. При условии своевременной диагностики чуму успешно можно вылечить антибактериальными препаратами и специальной терапией.

Чума в 21 веке

В современном мире эта болезнь тоже существует. Она появлялась в начале двухтысячных годов в Перу и Америке. А с 2015 года чума распространилась на Мадагаскаре.

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Только на этот раз речь идет не о миллионах жертв, а о тысячах. По последним данным ВОЗ, в ноябре 2017 года зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заболевания, из которых 200 закончились смертью.