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Цинковые пастилки при коронавирусе: действительно ли они помогают в лечении COVID-19

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Цинковые пастилки при коронавирусе COVID-19 – польза или вред
Цинковые пастилки и коронавирус / Unsplash

В последнее время в сети распространяют информацию о том, что цинковые пастилки якобы блокируют размножение коронавируса в горле и носоглотке.

Фейк про цинковые пастилки распространяют множество российских блогеров и телезвезд, но первоисточником этого утверждения стал американский врач-вирусолог по имени Джеймс Робб, сообщает Украинская Правда.

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Все началось с письма, которое вирусолог якобы написал одному из своих родственников. В частной переписке он рассказал, что " пастилки блокируют размножение коронавируса в горле". Соответственно, информация вполне "случайно" попала в интернет, после чего ее подхватили СМИ.
Интересно, что есть исследования, которые демонстрируют положительный эффект цинка при простуде. Есть 18 различных исследований, результаты которых свидетельствуют о том, что регулярное употребление цинка может сократить срок симптоматического течения болезни.

Впрочем, есть несколько факторов, которые свидетельствуют о том, что не все так просто:

  • Во-первых, большинство участников исследований имели побочные эффекты, в частности тошноту.
  • Во-вторых, исследование проводилось не на пациентах с коронавируса, а на пациентах с риновирусами.
  • В-третьих, на данный момент вообще нет ни одного исследования о действии цинка на ход коронавируса. Поэтому нет никаких оснований считать, что он каким-то образом может влиять на течение заболевания.

Цинк действительно необходим для организма человека, но он есть в достаточном количестве в телятине, говядине и баранине. Если подозреваете, что у вас нехватка цинка – проконсультируйтесь с семейным врачом, который направит вас на сдачу анализов.

Передозировка цинком, как и любыми другими минеральными добавками, может нанести еще больший вред вашему здоровью.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Лекарства Фейки про коронавирус Коронавирус в Украине
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