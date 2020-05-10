COVID-19 имеет почти 200 мутаций и начался еще в октябре: впечатляющие результаты исследования

Команда ученых провела масштабное исследование коронавируса. Они взяли образцы более 7,5 тысячи человек, инфицированных COVID-19.

Генетический анализ позволяет предположить, что новый коронавирус быстро распространился по всему миру между 6 октября и 11 декабря 2019 года и адаптируется к хозяину-человеку. Об этом пишет The New York Times.

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Исследователи обнаружили почти 200 повторяющихся генетических мутаций нового коронавируса – SARS-CoV-2. Мутации показали, как вирус может эволюционировать во время распространения среди людей.

По словам профессора и руководителя исследования Франсуа Балу, результаты показали, что значительная часть генетического разнообразия SARS-CoV-2 обнаружена во всех наиболее пострадавших от недуга странах. Это означает, что вирус широко распространялся по всему миру с самого начала эпидемии.

Все вирусы естественно мутируют. Сама по себе это не плохая вещь, и нет оснований считать, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось. Пока мы не можем сказать, становится ли SARS-CoV-2 более-менее смертельным и заразным,

– сказал Балу.

Выводы команды UCL, опубликованные в среду в журнале Infection, Genetics and Evolution, подтверждают, что вирус появился в конце 2019 года, сказал Балу, прежде чем быстро распространиться по всему миру. Исследование не смогло подтвердить точную отправную точку или местоположение.

Важно! 198 небольших генетических изменений или мутаций, которые обнаружили, независимо друг от друга, произошли несколько раз. Они могут помочь понять, как вирус адаптируется и помочь в разработке лекарств и вакцин.

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