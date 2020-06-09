Спутниковые снимки со стоянок больниц в китайском Ухане, а также поисковые запросы в сети, указывают на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться в Китае значительно раньше, чем об этом заявляли ранее. Вероятно, с симптомами, похожими на эту инфекцию, люди обращались к медикам еще с августа.

Соответствующий вывод сделали эксперты Гарвардской медицинской школы Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы. Специалисты проанализировали спутниковые снимки стоянок крупнейших больниц Уханя в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

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Во время исследования ученые обнаружили резкое увеличение транспорта возле больниц, начиная с августа 2019 года. Наибольшее число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.

Кроме того, анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами "кашель" и "диарея" примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года, говорится в исследовании.

Эти данные особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание – диарею, и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19,

– заявил главный инновационный директор детской больницы Бостона Джон Браунштейн.

По его словам, ни он, ни его коллеги не могут подтвердить, был ли увеличенный объем транспорта напрямую связан с новой инфекцией, впрочем, данные подтверждают другие недавние исследования. Они доказывают: появление COVID-19 произошло до идентификации на рынке морепродуктов в Ухане.

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"Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления "уханьского кластера", – отметил он.

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