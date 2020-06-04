Китайские ученые считают, что коронавирус может быстрее распространяться через дыхание или при разговоре, зато зараженные поверхности играют лишь небольшую роль.

Дыхание может быть самым распространенным путем передачи коронавируса, отметили китайские ученые. Об этом пишет издание Daily Mail.

Читайте также ВОЗ возобновили клинические испытания гидроксихлорохина

В исследовании говорится, что пациенты, которые больны коронавирусом, выдыхают миллионы вирусных частиц в час, даже если они имеют легкое течение или отсутствие симптомов.

Поэтому ученые заявили, что просто дыхание или разговор могут быть самыми распространенными способами распространения коронавируса.

Исследователи напомнили о необходимости ношения масок для лица. Издание MailOnline записало также комментарий с экспертами о том, что обязательное ношение масок "на сегодня будет иметь наибольшее влияние" для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее считалось, что основным источником передачи являются капельки от кашля и чихания. В исследовании установлено, что в воздухе, который выдыхают пациенты, в среднем было втрое больше (16,7%) вируса по сравнению с поверхностями (5,4%).