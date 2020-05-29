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COVID-19 обнаружили у 22 811 украинцев: актуальная ситуация в регионах

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Ситуация с распространением коронавируса в Украине
Ситуация с распространением коронавируса в Украине / Getty Images

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 429 новых случаев заражения. В общем коронавирусом заболели 22 811 украинцев, из них умерли 679 и выздоровели 8 934.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в Украине опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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COVID-19 в областях Украины по состоянию на 29 мая:

  • Черновицкая область – 3 529;
  • г. Киев – 2849;
  • Ровненская область – 1 628;
  • Львовская область – 1 563;
  • Киевская область – 1 535;
  • Ивано-Франковская область – 1 360;
  • Закарпатская область – 1 147;
  • Тернопольская область – 1 145;
  • Харьковская область – 1 011;
  • Винницкая область – 957;
  • Днепропетровская область – 930;
  • Одесская область – 878;
  • Волынская область – 863;
  • Житомирская область – 694;
  • Кировоградская область – 503;
  • Запорожская область – 431;
  • Хмельницкая область – 177;
  • Черкасская область – 401;
  • Николаевская область – 284;
  • Полтавская область – 268;
  • Херсонская область – 177;
  • Сумская область – 167;
  • Донецкая область – 158;
  • Черниговская область – 150;
  • Луганская область – 46.

Новость дополняется...

Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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