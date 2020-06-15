COVID-19 обнаружили у около 32 тысяч украинцев: ситуация в областях
За последние сутки в Украине обнаружили 656 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Украине составляет 31 810.
На протяжении минувших суток умерли от осложнений вызванных коронавирусом 12 украинцев, выздоровели – 171. Данные в соответствии с Системой мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал.
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Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 901 летальный исход вследствие COVID-19. Несмотря на большое количество людей, у которых диагностируют коронавирусную болезнь, процент людей, которым удалось побороть инфекцию – высокий, пока их количество – 14 253.
COVID-19 в областях Украины 15 июня:
- Черновицкая область – 3959;
- Киев – 3957;
- Львовская область – 2933;
- Ровненская область – 2369;
- Ивано-Франковская область – 1766;
- Закарпатская область – 1680;
- Тернопольская область – 1467;
- Харьковская область – 1542;
- Киевская область – 2024;
- Винницкая область – 1423;
- Волынская область – 1438;
- Одесская область – 1117;
- Днепропетровская область – 998;
- Житомирская область – 1087;
- Кировоградская область – 586;
- Хмельницкая область – 559;
- Запорожская область – 529;
- Черкасская область – 552;
- Николаевская область – 321;
- Черниговская область – 424;
- Полтавская область – 278;
- Донецкая область – 334;
- Сумская область – 227;
- Херсонская область – 183;
- Луганская область – 57.
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