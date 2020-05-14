Как возникает и протекает у человека тяжелая форма COVID-19: объяснение специалистов

Китайские исследователи сделали простое и обобщенное описание, как возникает и протекает тяжелая форма коронавируса человека.

В издании Frontiers in Public Health исследователи опубликовали обобщенное описание о том, как коронавирус проникает в организм, заражает клетки и убивает.

К теме Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течение болезни: инфографика

После инфицирования у пациентов с тяжелым течением коронавируса может возникнуть цитокиновый шторм, который является ключевым явлением в патогенезе тяжелых форм COVID-19.

Цитокиновый шторм – что это? Это чрезмерная активация белых кровяных клеток, которые выделяют в кровь большое количество цитокинов – молекул, стимулирующих воспаление. У пациентов с COVID-19 эти цитокины, количество которых увеличивается крайне быстро, провоцируют увеличение иммунных клеток (лимфоцитов и нейтрофилов), в результате чего возникает их избыток. Это вызывает инфильтрацию этих клеток в легочную ткань, что вызывает повреждения легких.

Из-за такой реакции иммунитета у человека сильно поднимается температура, повышается проницаемость кровеносных сосудов и снижается кровяное давление. В результате кислотность крови возрастает, а в легких скапливается жидкость.

Лимфоциты могут спровоцировать воспаление даже здоровых клеток, что впоследствии становится причиной отказа легких, сердца, печени, кишечника, почек и половых органов (так называемый синдром полиорганной недостаточности).

Так как в легких скапливается жидкость и отмершие клетки, у человека возникает острый респираторный дистресс-синдром. Следовательно, именно поэтому большинство смертей из-за COVID-19 связана с дыхательной-легочной недостаточностью.

По мнению исследователей, пока против коронавируса нет специального противовирусного препарата, лечение тяжелого пациента сначала должно быть направлено на интенсивную поддержку функций органов (к примеру, искусственная фильтрация крови). Особенно важно поддерживать функции легких, – как и инвазивными, так и неинвазивными методами.

Также специалисты считают, что не стоит забывать о предотвращении вторичных инфекций. Ведь SARS-CoV-2 также проникает и в кишечник, где вызывает воспаление и становится причиной развития других болезнетворных микроорганизмов.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.