COVID-19 в Украине: 32 тысячи больных, около тысячи инфицированных умерли
Коронавирусную болезнь за минувшие сутки обнаружили у 666 человек. По состоянию на 16 июня в Украине официально сообщили о 32 476 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией.
Данные согласно Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал.
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