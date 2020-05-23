COVID-19 во время беременности может травмировать плаценту: фотодоказательства 18+

Врачи обнаружили патологические изменения в плаценте больных коронавирусом рожениц. Большинство детей родились здоровыми и в нормальный срок, поэтому врачи даже не ожидали, что обнаружат изменения в плаценте их матерей.

Врачи провели патологическое обследование плацент 16 рожениц с COVID-19. Все плаценты оказались травмированными, исследование опубликовано на Oxford Academic.

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Тип травмы, замеченный в плаценте женщин с COVID-19, демонстрирует аномальный кровоток между матерями и их детьми.

В плацентах этих пациенток заметили два нарушения: недостаточный приток крови от матери к плоду с аномальными кровеносными сосудами (мальперфузия) и сгустки крови в плаценте (межпозвонковые тромбы).

15 пациенток родили живых младенцев в третьем триместре, однако в одной произошел выкидыш во втором триместре. Болезнь у пациентки протекала бессимптомно, поэтому мы не знаем, связан ли вирус с выкидышем или нет,

– сказал старший автор доктор Джефри Голдштейн.

Плацента – это орган, который формируется во время беременности женщины, в нем развивается плод. Для плода плацента выступает в роли легких, кишечника, почек и печени, она принимает кислород и питательные вещества из кровотока матери.

Также плацента является причиной многих гормональных изменений в организме матери и обзор этого органа патологоанатомистом позволяет получить "карту беременности" женщины и узнать, что случилось с ребенком в утробе и что может произойти с младенцем и его матерью после родов.

Джефри Голдштейн добавил, что не хочет делать четких выводов из небольшого исследования, но полученные результаты его волнуют. Они могут пролить свет на то, как следует лечить беременных с коронавирусом и на что следует обращать внимание. Также необходимо больше исследовать течение беременности при инфицировании COVID-19. Пока что это крупнейшее исследование, во время которого изучали состояние плаценты у женщин с коронавирусом.

Фото: Oxford Academic и Medical Express