COVID-19: 5 оснований для оптимизма от британского профессора

Большинство людей во время пандемии зацикливаются на негативе и не замечают позитивных новостей. Но они есть, и они совсем не иллюзорные.

Профессор биологии в Университете Сент-Эндрюс обратил внимание и на положительные моменты. Он рассказал о том, что было сделано, какие успехи достигнуты, пишет The Conversation.

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Во многих странах распространение COVID-19 удалось взять под контроль

Показатель R0 – индекс репродукции или среднее количество здоровых людей, которых заражает носитель вируса, – в начале пандемии составлял примерно 3. Сейчас он во многих странах ниже. Это означает, что заболеваемость идет на спад. И даже если до полной победы над заболеванием еще далеко, мы не должны недооценивать это достижение и его весомость.

Слаженность действий общества

Ни один социолог или психолог не смог бы предсказать то, как общество сплотилось, чтобы обуздать эпидемию. Быстрый переход к стратегии социального дистанцирования был огромным успехом, даже если это далось нелегко.



Пандемия коронавируса идет на спад / unsplash.com

Информация о том, как справиться с этой болезнью

Вирус, о существовании которого мы не подозревали пять месяцев назад, сегодня изучен практически полностью, благодаря огромным усилиям по сбору данных. И хотя все с нетерпением ждут появления вакцины и эффективных и удобных тестов, у нас уже есть методы контроля COVID-19, эффективность которых подтверждена.

Научились слаженно действовать в мировом масштабе

Глобальная реакция на серьезную проблему, какой является COVID-19, оказалась просто феноменальной. Это позволило предотвратить катастрофу. И это свидетельствует о том, что у нас есть организационные возможности для решения действительно крупных проблем, которые стоят перед человечеством и перед планетой.

Сейчас мы гораздо больше знаем о наших слабых местах и том, как действовать

Отдельные страны учатся на собственном опыте. Необходимо совершенствовать политику социального дистанцирования, а также заниматься распространением правдивой информации.

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