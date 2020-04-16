COVID-19: беременные женщины не относятся к группе риска
Беременные женщины не относятся к группе риска развития тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Беременные женщины не более восприимчивы к коронавирусу, чем другие люди. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
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В Минздраве отметили, что в группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугами, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.
В сообщении говорится о том, что пока нет доказательств о передаче вируса ребенку от матери до родов.
"Сейчас зафиксировано лишь два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", – добавили в центре.
Что делать беременной женщине с симптомами COVID-19?
- Женщине необходимо самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом.
- Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом.
- Избирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины дыхательная недостаточность, что требует немедленного родоразрешения.
- Во время кесарева сечения следует осуществлять спинальную или эпидуральную анестезию. Избегайте общей анестезии, кроме стандартных показаний к ее проведению.
Для диагностики COVID-19 приемное отделение должно иметь:
- экспресс-тесты на новый коронавирус и грипп;
- пробирки для вирусологического исследования с транспортной средой;
- контейнеры для их транспортировки.
Добавим, что вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
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