COVID-19 и заболевания щитовидной железы: какие могут быть осложнения

Часто коронавирусная болезнь проходит с осложнениями, если у пациента имеются сопутствующие заболевания. Поэтому если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, следует быть особенно ответственным и соблюдать эпидемиологические рекомендации. Что следует знать, если у вас имеются патологии щитовидной железы, пояснил врач эндокринолог.

По данным Британской тиреоидологической ассоциации пациенты с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы не имеют повышенного риска к заражению коронавирусом, пишет хирург эндокринолог Роенко Юрий.

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Аутоиммунное заболевание щитовидной железы не означает, что человек имеет иммунодефицит, а следовательно риски по сравнению с другими одинаковые,

– отметил Роенко Юрий.

По словам врача, во время пандемии COVID-19 пациенты с патологиями щитовидной железы должны помнить несколько основных тезисов:

Прием препаратов гормона щитовидной железы, препаратов для лечения тиреотоксикоза (тирозол, мерказолил, пропилтиоурацил и т.п.) не изменяют и не ослабляют иммунитет человека.

Важно! Высокие дозы стероидных препаратов (гормоны надпочечников) подавляют иммунную систему. Пациенты, принимающие их, имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19, поэтому особенно строго должны соблюдать правила карантина.

Проведенная недавно операция на щитовидной железе не имеет связи с повышенным риском вирусных заболеваний.

Пациенты, которые не контролируют концентрацию гормонов щитовидной железы в крови и принимают препараты бесконтрольно, могут иметь повышенный риск осложнений от COVID-19.

Запланированное оперативное лечение по поводу доброкачественных узлов, тиреотоксикоза можно отсрочить, если нет других показаний к неотложной операции.

Рак щитовидной железы с высоким риском следует оперировать немедленно.

Следует продолжить прием сдерживающее доз тироксина (ТТГ<0,1) после операции на щитовидной железе по поводу рака. Риск инфекции COVID-19 при этом не повышается.

За что отвечает щитовидная железа?Гормоны, которые производит щитовидная железа, имеют анаболическое влияние на белковый обмен (то есть отвечают за формирование и обновление структуры белковых соединений), а также участвуют в расщеплении жиров. Они также вовлечены в регулирование обмена углеводов.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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