COVID-19 и животные: как ухаживать за любимцем во время пандемии и в период болезни

Центр контроля и профилактики заболеваний в США (CDC) рекомендует пациентам с COVID-19 соблюдать такие же правила социальной дистанции с животными, как и с другими членами семьи.

Кроме того, CDC призывает людей, чтобы во время выгула любимцев они избегали собачьих парков и общественных мест, если там есть большое скопление людей с животными.

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Также в Центре контроля и профилактики заболеваний призывают не выпускать кошек за пределы дома и выгуливать собак на привязи, держа их на дистанции по крайней мере полтора метра от других людей и животных. Еще CDC рекомендует людям ограничить взаимодействие с животными, не проживающими вместе с ними.

Как ухаживать за животным, если вы заболели коронавирусом

Если у вас обнаружили коронавирус, избегайте контактов с домашними и другими животным, если это возможно.

Если никто кроме вас не может ухаживать за домашним любимцем, рядом с животным носите защитную маску и мойте руки перед тем, как взаимодействовать с любимцем.

Отметим, что подавляющее большинство из того небольшого количества животных, у которых обнаружили коронавирус, заразились именно от человека. ВОЗ и CDC отмечают, что риск заражения от животного к человеку является низким.

Отметим, что пандемия COVID-19 – не повод избавляться от домашних любимцев и отдавать их в приюты. За все время еще не было зафиксировано случаев передачи инфекции от домашнего животного к человеку. Чтобы уберечь себя, необходимо только мыть руки после контакта с животным и дезинфицировать ему лапы после прогулки.



Пути заражения коронавирусом среди животных и людей / Инфографика 24 канала

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