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COVID-19: инфографика течения легких и тяжелых случаев заболевания

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Коронавирус: течение заболевания / unsplash.com

Коронавирус – это не обычная инфекция. Это значительно серьезнее чем ОРВИ или грипп. Структура вируса и его действие на организм, количество тяжелых случаев значительно различаются. Основное отличие – это то, что это заболевание длится значительно дольше обычных инфекционных болезней.

Здоровье 24 проанализировало исследования течения COVID-19 опубликованные в научном журнале ACP.

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Из 100% всех случаев:

  • бессимптомно заболевание проходит у 30%
  • с легким течением коронавирус встречается у 55%;
  • средне-тяжелое состояние у 10%;
  • еще 5% больных переносят COVID-19 в тяжелом состоянии.

Как коронавирус COVID-19 проходит в каждом случае подробно:

  • 30% – бессимптомные случаи – в первые 5 дней больной бессимптомно переносит коронавирус, причем не испытывает никаких признаков болезни.

Примерно до двух недель организм вырабатывает иммунитет к болезни.

  • 55% – легкое течение – первые 5 дней бессимптомно, к 10 дню после инфицирования у больного появляются симптомы коронавируса: повышенная температура тела, кашель.

С 10 дня болезни организм начинает вырабатывать иммунитет к инфекции, это может длиться ориентировочно 20 дней после инфицирования.

  • 10% – состояние средне-тяжелое – до 5 дней симптомы не проявляются, следующие несколько дней у больного сразу появляются умеренно тяжелые симптомы: высокая температура тела, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, одышка или другие проблемы с легкими, обычно на 8 – 10 день больной нуждается в госпитализации.

Лечение больного может длиться больше 10 дней. С 20 дня болезни начинает формироваться иммунитет, а полностью организм преодолевает инфекцию примерно на 25 день после инфицирования.

  • 5% – тяжелое течение – первые 5 дней бессимптомно, к 8 дню после инфицирования появляются тяжелые симптомы, больной не может самостоятельно побороть инфекцию, лечение препаратами тоже не помогает, необходима интенсивная терапия с применением искусственной вентиляции легких или аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Примерно на 20 – 25 день течения заболевания организм или формирует иммунитет, или пациент умирает.


Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

Смертность от коронавируса

50% всех летальных случаев приходится именно на группу со сложным течением COVID-19.

15% смертей происходит в группе средней тяжести заболевания.

Пациенты с легким или бессимптомным течением COVID-19 – выздоравливают.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Инфографика
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