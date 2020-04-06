COVID-19: инфографика течения легких и тяжелых случаев заболевания
Коронавирус – это не обычная инфекция. Это значительно серьезнее чем ОРВИ или грипп. Структура вируса и его действие на организм, количество тяжелых случаев значительно различаются. Основное отличие – это то, что это заболевание длится значительно дольше обычных инфекционных болезней.
Здоровье 24 проанализировало исследования течения COVID-19 опубликованные в научном журнале ACP.
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Из 100% всех случаев:
- бессимптомно заболевание проходит у 30%
- с легким течением коронавирус встречается у 55%;
- средне-тяжелое состояние у 10%;
- еще 5% больных переносят COVID-19 в тяжелом состоянии.
Как коронавирус COVID-19 проходит в каждом случае подробно:
- 30% – бессимптомные случаи – в первые 5 дней больной бессимптомно переносит коронавирус, причем не испытывает никаких признаков болезни.
Примерно до двух недель организм вырабатывает иммунитет к болезни.
- 55% – легкое течение – первые 5 дней бессимптомно, к 10 дню после инфицирования у больного появляются симптомы коронавируса: повышенная температура тела, кашель.
С 10 дня болезни организм начинает вырабатывать иммунитет к инфекции, это может длиться ориентировочно 20 дней после инфицирования.
- 10% – состояние средне-тяжелое – до 5 дней симптомы не проявляются, следующие несколько дней у больного сразу появляются умеренно тяжелые симптомы: высокая температура тела, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, одышка или другие проблемы с легкими, обычно на 8 – 10 день больной нуждается в госпитализации.
Лечение больного может длиться больше 10 дней. С 20 дня болезни начинает формироваться иммунитет, а полностью организм преодолевает инфекцию примерно на 25 день после инфицирования.
- 5% – тяжелое течение – первые 5 дней бессимптомно, к 8 дню после инфицирования появляются тяжелые симптомы, больной не может самостоятельно побороть инфекцию, лечение препаратами тоже не помогает, необходима интенсивная терапия с применением искусственной вентиляции легких или аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Примерно на 20 – 25 день течения заболевания организм или формирует иммунитет, или пациент умирает.
Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
Смертность от коронавируса
50% всех летальных случаев приходится именно на группу со сложным течением COVID-19.
15% смертей происходит в группе средней тяжести заболевания.
Пациенты с легким или бессимптомным течением COVID-19 – выздоравливают.
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