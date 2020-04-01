Коронавирус в Британии: за сутки погибли более 500 человек
В Великобритании зафиксировали все больше смертей от коронавируса COVID-19. Количество людей, которые выздоравливают, не растет.
По состоянию на 1 апреля, общее количество больных в Великобритании – 25 504 человека. Тесты на коронавирус показали положительный результат даже у премьер-министра Бориса Джонсона и сына Елизаветы II принца Чарльза.
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На днях Джонсон записал видеообращение к британцам, в котором призвал людей "сидеть дома" и сознательно относиться к опасности COVID-19.
Гражданам Великобритании пока разрешено выходить на улицы для того, чтобы закупить продукты в супермаркетах или аптеках, посетить больницу и один раз в день заниматься спортом. Все, у кого есть возможность, перешли на дистанционную работу и учебу.
Статистика заболеваемости впечатляет. Только за сутки зафиксировали 563 новых летальных случаев. Общее количество смертей с начала эпидемии – 2 356.
Количество пациентов, которые выздоровели, – 179. Такое же число было вчера, 31 марта.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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