24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Коронавирус в Британии: за сутки погибли более 500 человек

- Читати новину українською
Коронавирус в Британии: количество заболевших / Фотобанк 24 канала

В Великобритании зафиксировали все больше смертей от коронавируса COVID-19. Количество людей, которые выздоравливают, не растет.

По состоянию на 1 апреля, общее количество больных в Великобритании – 25 504 человека. Тесты на коронавирус показали положительный результат даже у премьер-министра Бориса Джонсона и сына Елизаветы II принца Чарльза.

Читайте также Мир на карантине: список ограничений и штрафов за рубежом

На днях Джонсон записал видеообращение к британцам, в котором призвал людей "сидеть дома" и сознательно относиться к опасности COVID-19.

Гражданам Великобритании пока разрешено выходить на улицы для того, чтобы закупить продукты в супермаркетах или аптеках, посетить больницу и один раз в день заниматься спортом. Все, у кого есть возможность, перешли на дистанционную работу и учебу.

Статистика заболеваемости впечатляет. Только за сутки зафиксировали 563 новых летальных случаев. Общее количество смертей с начала эпидемии – 2 356.

Количество пациентов, которые выздоровели, – 179. Такое же число было вчера, 31 марта.


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Великобритания Здоровая жизнь
Комментарии

Читайте также

сегодня , 15:17 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 241297
сегодня , 17:03 Коронавирус в Испании: смертность уже 5 дней подряд бьет рекорды
Здорове життя 56737
сегодня , 17:51 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Здорове життя 31138
сегодня , 13:55 Старт второго этапа медреформы: какие медицинские услуги будут бесплатными
Здорове життя 29154
сегодня , 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Новини культури 18536
сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
Лікування 159679
сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 40912
сегодня , 10:26 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: сюжет и трейлер 3 и 4 серий
Кіно 20493
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук