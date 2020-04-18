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COVID-19 может понижать гемоглобин: что это означает

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Коронавирус влияет на гемоглобин: исследования / Unsplash

Ученые пришли к выводу, что коронавирус может стать причиной заниженного гемоглобина. Это объясняет, почему искусственная вентиляция легких не помогает в тяжелых случаях.

При тяжелой форме коронавируса возбудитель инфекции атакует гемоглобин в эритроцитах и таким образом блокирует транспортировку кислорода к клеткам, об этом говорится в исследовании, опубликованном на Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

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Ученые провели анализ данных 1210 пациентов с COVID-19, 224 из которых имели тяжелую форму заболевания. Во время исследования специалисты обнаружили, что у пациентов с тяжелой формой болезни был сильно занижен гемоглобин, по сравнению с теми, у кого болезнь протекала легче или без симптомов. Средневзвешенная разница между пациентами с легкой и тяжелой формой заболевания составила -7,1 г / л.

 
Гемоглобин – что это?
Это дыхательный пигмент, который есть в эритроцитах крови. Его основная задача – переносить кислород из легких к тканям организма человека. Кроме того, он принимает участие в транспортировке углекислого газа из тканей в легкие, благодаря чему помогает поддерживать кислотно-основной баланс в организме.

Это означает, что снижение концентрации гемоглобина может быть клиническим признаком ухудшения состояния пациента.

Это исследование может перевернуть с ног на голову представление о том, как нужно лечить пациентов с тяжелой формой заболевания. Вероятно, что вместо ИВЛ пациентам лучше применять переливание крови или эритроцитарной массы.

Ранее независимые китайские биологи также сообщали о том, что SARS-CoV-2 атакует гемоглобин в эритроцитах.

Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Медицина исследования Лечение
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