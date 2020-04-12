COVID-19 может распространяться на расстояние до 4 метров, – китайские ученые

Коронавирус COVID-19 может распространяться на расстояние до 4 метров от зараженного человека. Об этом заявили ученые Академии военно-медицинских наук Пекина.

Взамен общепринятые правила социального дистанцирования пока предусматривают вдвое меньшее расстояние, сообщает The Express.

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Ученые обработали образцы поверхности и воздуха из нескольких отделений больницы Уханя, где находились больные COVID-19. Отметим, что именно с этого китайского города началась вспышка коронавируса.

Исследование показало, что высокая концентрация вируса находилась в воздухе на расстоянии до 4 метров от больных в течение нескольких часов. Однако она "не всегда была заразной".

Справка. Во многих странах мира призывают соблюдать нормы социального дистанцирования. Людям рекомендуют находиться не ближе, чем на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.

Ученые также попытались объяснить, почему количество больных медиков на нижних этажах больницы было большим. Они предположили, что вирус оседает под действием гравитации.



Как долго коронавирус сохраняется на поверхностях / Инфографика 24 канала

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