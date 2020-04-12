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COVID-19 может распространяться на расстояние до 4 метров, – китайские ученые

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Новая информация о распространении COVID-19 / nytimes.com / Ілюстративне фото

Коронавирус COVID-19 может распространяться на расстояние до 4 метров от зараженного человека. Об этом заявили ученые Академии военно-медицинских наук Пекина.

Взамен общепринятые правила социального дистанцирования пока предусматривают вдвое меньшее расстояние, сообщает The Express.

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Ученые обработали образцы поверхности и воздуха из нескольких отделений больницы Уханя, где находились больные COVID-19. Отметим, что именно с этого китайского города началась вспышка коронавируса.

Исследование показало, что высокая концентрация вируса находилась в воздухе на расстоянии до 4 метров от больных в течение нескольких часов. Однако она "не всегда была заразной".

Справка. Во многих странах мира призывают соблюдать нормы социального дистанцирования. Людям рекомендуют находиться не ближе, чем на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.

Ученые также попытались объяснить, почему количество больных медиков на нижних этажах больницы было большим. Они предположили, что вирус оседает под действием гравитации.

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Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Китай Здоровье Лечение
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