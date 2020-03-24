Covid-19 может выжить на поверхностях 17 дней: в кабинах лайнера Diamond Princess найден вирус

Исследователи считают, что новый вид коронавирус может жить на поверхностях более двух недель.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование CDC.

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Исследователи заявили, что в кабинах на зараженном круизном судне Diamond Princess был найден коронавирус, несмотря на то, что после выхода пассажиров прошло более двух недель.

Что известно о Diamond Princess?



На борту круизного лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.



Коронавирусом Covid-2019 заразилось 705 человек. На карантине в порту Йокогамы судно простояло больше месяца.

Так, ученые считают, что Covid-19 может выжить до 17 дней, как это было на поверхностях лайнера после отъезда пассажиров, у которых было зафиксировано заболевание.

Ранее исследователи сообщали, что коронавирус может оставаться на поверхностях, таких как металл, стекло или пластик – в течение девяти дней. Также Covid-19 может оставаться жизнеспособным в воздухе – до 3 часов, на меди – до 4 часов, на картоне – до 24 часов, а на пластике и нержавейке – до 2 – 3 дней.



Сколько времени живет коронавирус на разных поверхностях / инфографика 24 Канала

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