COVID-19 может вызвать инсульт у молодых людей, – врачи США
Коронавирусная инфекция COVID-19 может вызвать инсульт у взрослых людей в возрасте 30-40 лет. Об этом предупреждают врачи, которые столкнулись с такой ситуацией.
Нейрохирурги предоставили данные о 5 людях с инсультом в возрасте до 50 лет, которые имели легкое или бессимптомное течение коронавируса, сообщает CNN.
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Врачи сообщили, что в Нью-Йорке за последние две недели частота внезапного инсульта у молодых пациентов увеличилось в семь раз.
По меньшей мере один пациент умер, а другие находятся в реабилитационных учреждениях, реанимации или в отделении инсульта. Только один пациент ушел домой, но потребует интенсивного ухода.
Большинство из этих пациентов не имеют анамнеза в прошлом и были дома с легкими симптомами (или в двух случаях без симптомов) COVID-19,
– сказал Томас Оксли, нейрохирург из медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке.
Следовательно, Окли считает, что это очередное доказательство того, что коронавирус мже привести к неестественному свертыванию крови.
Вирус, кажется, усиливает свертывание в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту,
– добавил Оксли.
Врач добавил, что людям такого возраста не свойственны инсульты. Оксли отметил, что в среднем в течение последнего года в Маунт-Синай каждые две недели поступали 0,73 пациента в возрасте до 50 лет.
Инсульт наносит серьезный вред здоровью, если не ликвидировать его сразу. Следовательно, при симптомах инсульта необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.
При инсульте у человека один из таких симптомов или несколько сразу:
- внезапная слабость или онемение одной половины тела, включая лицо, руку и ногу;
- внезапное нарушение речи или понимания речи;
- внезапное нарушение зрения;
- внезапное головокружение, которое часто сопровождает тошнота, рвота, потеря равновесия, падение;
- внезапная и чрезвычайно сильная невыносимая головная боль.
Заметили хотя бы один из симптомов – не теряйте времени, звоните 103.
Когда скорая приедет на вызов / инфографика 24 канала
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