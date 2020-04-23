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COVID-19 может вызвать инсульт у молодых людей, – врачи США

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Коронавирус может вызвать инсульт / guardian.ng

Коронавирусная инфекция COVID-19 может вызвать инсульт у взрослых людей в возрасте 30-40 лет. Об этом предупреждают врачи, которые столкнулись с такой ситуацией.

Нейрохирурги предоставили данные о 5 людях с инсультом в возрасте до 50 лет, которые имели легкое или бессимптомное течение коронавируса, сообщает CNN.

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Врачи сообщили, что в Нью-Йорке за последние две недели частота внезапного инсульта у молодых пациентов увеличилось в семь раз.

По меньшей мере один пациент умер, а другие находятся в реабилитационных учреждениях, реанимации или в отделении инсульта. Только один пациент ушел домой, но потребует интенсивного ухода.

Большинство из этих пациентов не имеют анамнеза в прошлом и были дома с легкими симптомами (или в двух случаях без симптомов) COVID-19,
– сказал Томас Оксли, нейрохирург из медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Следовательно, Окли считает, что это очередное доказательство того, что коронавирус мже привести к неестественному свертыванию крови.

Вирус, кажется, усиливает свертывание в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту,
– добавил Оксли.

Врач добавил, что людям такого возраста не свойственны инсульты. Оксли отметил, что в среднем в течение последнего года в Маунт-Синай каждые две недели поступали 0,73 пациента в возрасте до 50 лет.

Инсульт наносит серьезный вред здоровью, если не ликвидировать его сразу. Следовательно, при симптомах инсульта необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

 
Инсульт – симптомы

При инсульте у человека один из таких симптомов или несколько сразу:

  • внезапная слабость или онемение одной половины тела, включая лицо, руку и ногу;
  • внезапное нарушение речи или понимания речи;
  • внезапное нарушение зрения;
  • внезапное головокружение, которое часто сопровождает тошнота, рвота, потеря равновесия, падение;
  • внезапная и чрезвычайно сильная невыносимая головная боль.

Заметили хотя бы один из симптомов – не теряйте времени, звоните 103.


Когда скорая приедет на вызов / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания Новости США Лечение
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