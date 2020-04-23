COVID-19 может вызвать инсульт у молодых людей, – врачи США

Коронавирусная инфекция COVID-19 может вызвать инсульт у взрослых людей в возрасте 30-40 лет. Об этом предупреждают врачи, которые столкнулись с такой ситуацией.

Нейрохирурги предоставили данные о 5 людях с инсультом в возрасте до 50 лет, которые имели легкое или бессимптомное течение коронавируса, сообщает CNN.

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Врачи сообщили, что в Нью-Йорке за последние две недели частота внезапного инсульта у молодых пациентов увеличилось в семь раз.

По меньшей мере один пациент умер, а другие находятся в реабилитационных учреждениях, реанимации или в отделении инсульта. Только один пациент ушел домой, но потребует интенсивного ухода.

Большинство из этих пациентов не имеют анамнеза в прошлом и были дома с легкими симптомами (или в двух случаях без симптомов) COVID-19,

– сказал Томас Оксли, нейрохирург из медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Следовательно, Окли считает, что это очередное доказательство того, что коронавирус мже привести к неестественному свертыванию крови.

Вирус, кажется, усиливает свертывание в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту,

– добавил Оксли.

Врач добавил, что людям такого возраста не свойственны инсульты. Оксли отметил, что в среднем в течение последнего года в Маунт-Синай каждые две недели поступали 0,73 пациента в возрасте до 50 лет.

Инсульт наносит серьезный вред здоровью, если не ликвидировать его сразу. Следовательно, при симптомах инсульта необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

Инсульт – симптомы При инсульте у человека один из таких симптомов или несколько сразу: внезапная слабость или онемение одной половины тела, включая лицо, руку и ногу;

внезапное нарушение речи или понимания речи;

внезапное нарушение зрения;

внезапное головокружение, которое часто сопровождает тошнота, рвота, потеря равновесия, падение;

внезапная и чрезвычайно сильная невыносимая головная боль. Заметили хотя бы один из симптомов – не теряйте времени, звоните 103.



Когда скорая приедет на вызов / инфографика 24 канала

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