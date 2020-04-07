COVID-19 мутирует: что это значит и станет ли это препятствием для изобретения вакцины

Слово "мутация" вызывает опасения у многих, ведь означает неожиданные и причудливые изменения. Вместе с тем, она не обязательно сулит что-то плохое.

Каждый вирус мутирует – это часть жизненного цикла вирусов. И, как правило, изменения настолько незначительны, что нет заметной разницы в скорости передачи и летальности заболевания, пишет Healthline.

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Коронавирус – это РНК-вирус. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки.

Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, он начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с вирусами ДНК, такими как герпес, оспа и вирус папилломы человека.

В мире РНК-вирусов изменение является нормой. Мы знаем, что РНК вирусы часто меняются. Это просто их природа,

– сказал инфекционист Марк Шлейс из Института молекулярной вирусологии университета Миннесоты.

Возбудитель коронавирус SARS-CoV-2 не является исключением и за последние несколько месяцев он несколько мутировал. Но специалисты отмечают, что он мутировал очень медленными темпами и новые его копии не слишком отличаются от оригинала.



Коронавирус мутирует / Фото: Unsplash

То есть мутировавший вирус, который сейчас бушует в США или Италии, не слишком отличается от того вируса, который бушевал в китайском Ухане.

И ученые успокаивают, что на самом деле шансы, что вирус мутирует в более агрессивную версию, – минимальные. Преимущественно РНК-вирусы после мутации становятся слабее, чем были до того.

Практически все мутации заставляют некоторую часть вируса работать не так хорошо, как раньше,

– сказал доктор Бенджамин Нойман, заведующий кафедрой биологии Техасского университета.

Что это значит для вакцины

Скорее всего, мутации не будут мешать эффективности вакцины против COVID-19, когда та появится на свет.

Вирус все еще будет похож на свой первоначальный вариант, поэтому нет причин считать, что мутация будет играть важную роль в процессе прививки.

И все вакцины, которыми сейчас пользуется человечество, были направлены на раннюю версию вируса. Например, одна и та же вакцина против гриппа H1N1 до сих пор используется с 2009 года. И хоть этот штамм гриппа постоянно мутирует, вакцина пока что остается эффективной.



Вакцине вряд помешает мутация коронавирус / Фото: Unsplah

Некоторые специалисты считают, что лучшая аналогия для COVID-19 – это свинка. И в течение 45 лет существования вакцины против кори, паротита и краснухи (тоже вирусы РНК) она до сих пор является эффективной против этих болезней.

Поэтому специалисты считают, что когда человечество наконец получит вакцину против COVID-19, то она, скорее всего, защитит людей от подавляющего большинства штаммов COVID-19.

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