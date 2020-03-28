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COVID-19 на Буковине: выздоровел еще 1 человек, несколько врачей пошли на вынужденную обсервацию

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На Буковине зафиксировали 12 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также 27 марта от COVID-19 выздоровел еще 1 житель Черновицкой области – из села Колинковцы. Таким образом, черновицкие врачи вылечили уже 5 пациентов.

"Еще одна хорошая весть: есть еще одного пациента, который вылечился. Теперь таких в области уже 5", - сообщил в видеообращении вечером 27 марта председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук

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Всего в Черновицкой области количество больных от первого установленного случае - 59. В течение 27 марта официально подтверждено еще 12 случаев заражения коронавируса. Это преимущественно лица преклонного возраста, старше 50 лет. Большинство из них были инфицированы родными, которые вернулись из-за границы.

Есть двое пациентов, которые на время вызова "скорой" не уведомили врачам, вернувшихся из-за рубежа. И признались лишь после того, как взяли образцы на анализ. Это неприятный факт. Врачи, которые с ними контактировали, вынуждены две недели находиться на обсервации и не смогут работать,
- рассказал председатель ОГА.

В каких населенных пунктах зафиксировали новые случаи инфицирования:

  • Чагор Глыбоцкого района - 5 человек
  • Черновцы - 3,
  • Колинковцы Хотинского района - 1,
  • Милиево Вижницкого района - 1,
  • Вашковцы Вижницкого района - 1,
  • Глубокая - 1 человек.

Черновицкий областной лабораторный центр проанализировал 51 образец за прошедшие сутки. 

В этот же день  В Винницкой области уже 16 больных коронавирус, среди них врач онкодиспансера

Всего в Украине по состоянию на конец дня 27 марта зафиксировано 310 случаев инфицирования коронавируса.

Коронавірус
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Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Черновцов Новости Здоровье Новости Украины Медицина Здоровье
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