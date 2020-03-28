COVID-19 на Буковине: выздоровел еще 1 человек, несколько врачей пошли на вынужденную обсервацию

На Буковине зафиксировали 12 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также 27 марта от COVID-19 выздоровел еще 1 житель Черновицкой области – из села Колинковцы. Таким образом, черновицкие врачи вылечили уже 5 пациентов.

"Еще одна хорошая весть: есть еще одного пациента, который вылечился. Теперь таких в области уже 5", - сообщил в видеообращении вечером 27 марта председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук .

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Всего в Черновицкой области количество больных от первого установленного случае - 59. В течение 27 марта официально подтверждено еще 12 случаев заражения коронавируса. Это преимущественно лица преклонного возраста, старше 50 лет. Большинство из них были инфицированы родными, которые вернулись из-за границы.

Есть двое пациентов, которые на время вызова "скорой" не уведомили врачам, вернувшихся из-за рубежа. И признались лишь после того, как взяли образцы на анализ. Это неприятный факт. Врачи, которые с ними контактировали, вынуждены две недели находиться на обсервации и не смогут работать,

- рассказал председатель ОГА.

В каких населенных пунктах зафиксировали новые случаи инфицирования:

Чагор Глыбоцкого района - 5 человек

Черновцы - 3,

Колинковцы Хотинского района - 1,

Милиево Вижницкого района - 1,

Вашковцы Вижницкого района - 1,

Глубокая - 1 человек.

Черновицкий областной лабораторный центр проанализировал 51 образец за прошедшие сутки.

В этот же день В Винницкой области уже 16 больных коронавирус, среди них врач онкодиспансера

Всего в Украине по состоянию на конец дня 27 марта зафиксировано 310 случаев инфицирования коронавируса.



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