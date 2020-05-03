COVID-19 на Житомирщине: заболел первый заместитель председателя областного совета

Половина тестов на коронавирус в Житомирской области за 2 мая показали положительный результат, больных в регионе уже более 400. На COVID-19 заболел и один из руководителей областного совета и депутат от партии Ляшко Сергей Крамаренко.

Коронавирус на Житомирщине: последние новости

В Житомирской области 2 мая лабораторный центр проверил на наличие коронавируса 62 пробы, 30 из которых оказались положительными. Об этом рассказал в фейсбуке председатель Житомирской ОГА Виталий Буненко .

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Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 423 человека. Больше всего – в областном центре Житомире (148 человек), в Коростене (85) и Бердичеве (79).

К слову Ранее в Житомире COVID-19 подтвердили у более чем 10 человек, которые не имели никаких симптомов

Коронавирус обнаружили у заместителя председателя областного совета

В этот же день, 2 мая, первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко сообщил в фейсбуке, что заболел COVID-19. Депутат говорит, что находится на самоизоляции и не испытывает симптомов болезни.

Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально,

– сообщил Крамаренко.

Он добавил, что у всех, с кем он контактировал, вскоре возьмут анализ на наличие коронавирус. Все контактные лица якобы уже знают о ситуации Крамаренко и также пошли на самоизоляцию. Есть ли среди них руководство области – пока не известно.

Добавим, что в местном издании " Житомир.info " пишут, что 29 апреля Крамаренко посещал совещание с представителями руководства ОГА, депутатов ОТГ и руководителя Государственной службы геологии.

Сергей Крамаренко – депутат Житомирского облсовета от "Радикальной партии" Олега Ляшко. С 26 сентября 2016 является первым заместителем председателя областного совета.

Коронавирус в Житомирской области: по состоянию на 2 мая зафиксировали 423 случая инфицирования. А первый случай COVID-19 в регионе, напомним, обнаружили 12 марта 2020 – это была 71-летняя жительница Радомышль, которая 1 марта вернулась из Польши.



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