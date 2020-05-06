COVID-19 начал распространяться в конце 2019 года и не существовал раньше, – ученые
Ученые из Великобритании и Франции провели генетический анализ коронавируса SARS-CoV-2. Они установили, что в мире он начал распространяться с конца 2019 года.
По их словам, это отрицает возможность, что коронавирус существовал раньше, а значит, люди инфицировались им ранее и могли выработать к нему иммунитет, пишет научное издание Infection, Genetics and Evolution.
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Ученые изучили свыше 7600 вирусных геномов из международной базы данных, которую составляли ученые со всего мира во время исследований SARS-CoV-2. На основании этого они пришли к выводу, что пандемия коронавируса началась где-то в промежутке между 6 октября и 11 декабря 2019 года.
Они утверждают, что коронавирус – новое явление, и у людей не может быть к нему коллективного иммунитета. По самым оптимистичным подсчетам, COVID-19 переболели до 10% населения.
Ученые также выяснили, что мутации вируса, которые взяли из разных уголков мира, похожи, это подтверждает версию о едином его первоисточнике.
Также, как показало исследование, вирус поражал людей в разных уголках мира неделями или даже месяцами раньше первых официальных сообщений, поэтому поиск "нулевого" пациента не имеет смысла.
Отметим, что также продолжается спор о происхождении коронавируса. США обвиняют Китай в искусственном происхождении вируса. Но в КНР эти обвинения отвергают. Большинство ученых соглашаются, что вирус имеет природное происхождение и не был создан в лаборатории.
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