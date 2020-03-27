Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам

В мире объявили пандемию коронавируса, который зафиксировали чуть ли не во всех странах мира. Сколько людей заразилось, выздоровело и умерло – смотрите статистику дальше.

Редакция Здоровье 24 следит за статистикой подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в мире на сайте центра Джона Хопкинса.

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По состоянию на 27 марта больше всего больных зафиксировано в США, больше всего смертей подтвердили в Испании, а впечатляющее количество людей, которые выздоровели, – в Китае.

Статистика заражения COVID-19, сколько выздоровело и умерло: десятка первых по количеству стран

1. США

Количество больных: 85 996

Сколько выздоровело: 753

Летальные случаи: 1 300

2. Китай

Количество больных: 81 897

Сколько выздоровело: 74 720

Летальные случаи: 3 296

3. Италия

Количество больных: 80 598

Сколько выздоровело: 10 361

Летальные случаи: 8 215

4. Испания

Количество больных: 64 059

Сколько выздоровело: 9 357

Летальные случаи: 4 858

5. Германия

Количество больных: 47 278

Сколько выздоровело: 5 673

Летальные случаи: 285

6. Иран

Количество больных: 32 332

Сколько выздоровело: 11 133

Летальные случаи: 2 378

7. Франция

Количество больных: 29 581

Сколько выздоровело: 4 955

Летальные случаи: 1 698

8. Швейцария

Количество больных: 11 951

Сколько выздоровело: 897

Летальные случаи: 207

9. Великобритания

Количество больных: 11 816

Сколько выздоровело: 150

Летальные случаи: 580

10. Корея

Количество больных: 9 332

Сколько выздоровело: 4 528

Летальные случаи: 139

Добавим, что в Украине подтвердили 218 случаев заражения коронавирусом, из них – 5 летальных. Также известно про смерти 4 украинок за границей, все случаи зафиксированы в Италии.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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