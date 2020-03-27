Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
В мире объявили пандемию коронавируса, который зафиксировали чуть ли не во всех странах мира. Сколько людей заразилось, выздоровело и умерло – смотрите статистику дальше.
Редакция Здоровье 24 следит за статистикой подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в мире на сайте центра Джона Хопкинса.
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По состоянию на 27 марта больше всего больных зафиксировано в США, больше всего смертей подтвердили в Испании, а впечатляющее количество людей, которые выздоровели, – в Китае.
Статистика заражения COVID-19, сколько выздоровело и умерло: десятка первых по количеству стран
1. США
Количество больных: 85 996
Сколько выздоровело: 753
Летальные случаи: 1 300
2. Китай
Количество больных: 81 897
Сколько выздоровело: 74 720
Летальные случаи: 3 296
3. Италия
Количество больных: 80 598
Сколько выздоровело: 10 361
Летальные случаи: 8 215
4. Испания
Количество больных: 64 059
Сколько выздоровело: 9 357
Летальные случаи: 4 858
5. Германия
Количество больных: 47 278
Сколько выздоровело: 5 673
Летальные случаи: 285
6. Иран
Количество больных: 32 332
Сколько выздоровело: 11 133
Летальные случаи: 2 378
7. Франция
Количество больных: 29 581
Сколько выздоровело: 4 955
Летальные случаи: 1 698
8. Швейцария
Количество больных: 11 951
Сколько выздоровело: 897
Летальные случаи: 207
9. Великобритания
Количество больных: 11 816
Сколько выздоровело: 150
Летальные случаи: 580
10. Корея
Количество больных: 9 332
Сколько выздоровело: 4 528
Летальные случаи: 139
Добавим, что в Украине подтвердили 218 случаев заражения коронавирусом, из них – 5 летальных. Также известно про смерти 4 украинок за границей, все случаи зафиксированы в Италии.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
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