COVID-19: в Киеве 82 человека заразились коронавирусом

В столице Украины зафиксированы 82 зараженння новым видом коронавируса, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Всего в Украине зафиксировано 418 случаев заболевания.

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По состоянию на 29 марта в Киеве подтвердили 82 случая заражения, а в Киевской области – 45.

Что известно о новых больных в Киеве?

По словам Кличко, заболели 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка, трое мужчин от 33 до 40 лет.

Среди больных мужчин – врач частной клиники, который осматривал инфицированную пациентку, прибывшую из-за рубежа.

"Шестеро заболевших киевлян – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

По одному пациенту госпитализировано в Александровскую больницу и клиническую больницу номер 4. С положительного – двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", – добавил в сообщении мэр Киева.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала​

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