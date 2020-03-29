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COVID-19: в Киеве 82 человека заразились коронавирусом

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COVID-19: в Киеве 82 человека заразились коронавирусом / Getty Images

В столице Украины зафиксированы 82 зараженння новым видом коронавируса, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Всего в Украине зафиксировано 418 случаев заболевания.

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По состоянию на 29 марта в Киеве подтвердили 82 случая заражения, а в Киевской области – 45.

Что известно о новых больных в Киеве?

По словам Кличко, заболели 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка, трое мужчин от 33 до 40 лет.

Среди больных мужчин – врач частной клиники, который осматривал инфицированную пациентку, прибывшую из-за рубежа.

"Шестеро заболевших киевлян – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
По одному пациенту госпитализировано в Александровскую больницу и клиническую больницу номер 4. С положительного – двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", – добавил в сообщении мэр Киева.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала​

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Киева Здоровая жизнь
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