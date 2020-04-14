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COVID-19 в Киеве: количество больных выросло до 551

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COVID-19 в Киеве: количество больных выросло до 551 / Getty Images

По состоянию на 14 апреля в столице Украины подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге. По его словам, среди больных коронавирусом подтвердили у 5 медиков.

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В Киеве наибольшее количество больных пациентов, которым лабораторно выявили COVID-19 в Украине.

Среди новых случаев: 26 женщин от 26 до 74 лет, 24 мужчины от 21 до 82 лет, а также 6 детей: 3 девочек и 3 мальчиков в возрасте до 7 лет.

Медики подтвердили еще один летальный случай. По словам Кличко, умер 42-летний монах из Почаевской лавры. Общее количество смертей – 10. Выздоровели – 12 человек.

За сутки госпитализировали 11 человек, другие лица остаются на самоизоляции дома.

Добавим, что в Украине с начала пандемии обнаружили 3372 больных коронавирусом.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь
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