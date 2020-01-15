Цвет мочи может свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы
Наличие определенного цвета мочи является одним из признаков, на которые нужно обратить внимание. "Апельсиновая моча" может быть признаком очень опасного заболевания – рака поджелудочной железы.
Симптомы рака поджелудочной железы обычно не проявляются на ранних стадиях заболевания, хотя, как и для всех видов рака, его диагностика на как можно ранней стадии повышает шансы человека на выживание, пишет Express.
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Одним из первых заметных симптомов рака поджелудочной железы является боль в спине или области живота (особенно та, которая проявляется в положении лежа или после еды).
Симптомы рака поджелудочной железы \ medportal.ru
Но не все симптомы появляются в области вокруг поджелудочной железы. Цвет мочи человека также может быть показателем рака поджелудочной железы. В частности, таким признаком является апельсиновый оттенок мочи, вследствие того, что желчный проток начал переносить желчь из печени в двенадцатиперстную кишку.
Это нарушение, по словам медиков, возникает из-за роста опухоли.
Другие симптомы рака поджелудочной железы
- изменения в испражнениях (чередование диареи и запора);
- лихорадка и дрожь;
- диспепсия (рецидивирующее ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота);
- сгустки крови в кале.
Также, сигналом, что у человека развивается рак поджелудочной железы, могут стать симптомы диабета или желтухи.
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