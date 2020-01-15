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Цвет мочи может свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы

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На рак простаты указывает цвет мочи / unsplash.com

Наличие определенного цвета мочи является одним из признаков, на которые нужно обратить внимание. "Апельсиновая моча" может быть признаком очень опасного заболевания – рака поджелудочной железы.

Симптомы рака поджелудочной железы обычно не проявляются на ранних стадиях заболевания, хотя, как и для всех видов рака, его диагностика на как можно ранней стадии повышает шансы человека на выживание, пишет Express.

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Одним из первых заметных симптомов рака поджелудочной железы является боль в спине или области живота (особенно та, которая проявляется в положении лежа или после еды).

Симптоми раку підшлункової залози
Симптомы рака поджелудочной железы \ medportal.ru

Но не все симптомы появляются в области вокруг поджелудочной железы. Цвет мочи человека также может быть показателем рака поджелудочной железы. В частности, таким признаком является апельсиновый оттенок мочи, вследствие того, что желчный проток начал переносить желчь из печени в двенадцатиперстную кишку.

Это нарушение, по словам медиков, возникает из-за роста опухоли.

Другие симптомы рака поджелудочной железы

  • изменения в испражнениях (чередование диареи и запора);
  • лихорадка и дрожь;
  • диспепсия (рецидивирующее ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота);
  • сгустки крови в кале.

Также, сигналом, что у человека развивается рак поджелудочной железы, могут стать симптомы диабета или желтухи.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Онкозаболевания Здоровая жизнь
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