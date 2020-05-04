24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Сводка Минздрава: в Украине подтвердили более 12 тысяч случаев коронавирусной болезни

- Читати новину українською
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / pixabay.com

В Украине обнаружили 12 331 случай заболевания коронавируса нового типа. За последние сутки удалось установить еще 418 случаев заражения, из которых 15 летальных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте также: Если в Украине отменят карантин, умереть могут 120 – 140 тысяч украинцев, – эксперты

На амбулаторном лечении находится 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников. Тяжелое течение заболевания и в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Из-за осложнений COVID-19 умерли 303 человека, из них 18 медработников.

COVID-19 по областям Украины по состоянию на 4 мая:

  • Винницкая область — 436 (146 выздоровели);
  • Волынская область — 340 (64 выздоровели);
  • Днепропетровская область — 460 (64 выздоровели);
  • Донецкая область — 81 (12 выздоровели);
  • Житомирская область — 430 (23 выздоровели);
  • Закарпатская область — 531 (61 выздоровел);
  • Запорожская область — 285 (79 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область — 984 (86 выздоровели);
  • г. Киев — 1 535 (80 выздоровели);
  • Киевская область — 853 (83 выздоровели);
  • Кировоградская область — 401 (121 выздоровел);
  • Львовская область — 506 (95 выздоровели);
  • Луганская область — 37 (7 выздоровели);
  • Николаевская область — 161 (6 выздоровели);
  • Одесская область — 427 (17 выздоровели);
  • Полтавская область — 227 (26 выздоровели);
  • Ровенская область — 750 (78 выздоровели);
  • Сумская область — 112 (62 выздоровели);
  • Тернопольская область — 896 (159 выздоровели);
  • Харьковская область — 361 (36 выздоровели);
  • Херсонская область — 139 (52 выздоровели);
  • Хмельницкая область — 116 (27 выздоровели);
  • Черкасская область — 312 (64 выздоровели);
  • Черновицкая область — 1887 (159 выздоровели);
  • Черниговская область — 64 (6 выздоровели).

Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.


Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза