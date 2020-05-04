Сводка Минздрава: в Украине подтвердили более 12 тысяч случаев коронавирусной болезни

В Украине обнаружили 12 331 случай заболевания коронавируса нового типа. За последние сутки удалось установить еще 418 случаев заражения, из которых 15 летальных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На амбулаторном лечении находится 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников. Тяжелое течение заболевания и в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Из-за осложнений COVID-19 умерли 303 человека, из них 18 медработников.

COVID-19 по областям Украины по состоянию на 4 мая:

Винницкая область — 436 (146 выздоровели);

Волынская область — 340 (64 выздоровели);

Днепропетровская область — 460 (64 выздоровели);

Донецкая область — 81 (12 выздоровели);

Житомирская область — 430 (23 выздоровели);

Закарпатская область — 531 (61 выздоровел);

Запорожская область — 285 (79 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 984 (86 выздоровели);

г. Киев — 1 535 (80 выздоровели);

Киевская область — 853 (83 выздоровели);

Кировоградская область — 401 (121 выздоровел);

Львовская область — 506 (95 выздоровели);

Луганская область — 37 (7 выздоровели);

Николаевская область — 161 (6 выздоровели);

Одесская область — 427 (17 выздоровели);

Полтавская область — 227 (26 выздоровели);

Ровенская область — 750 (78 выздоровели);

Сумская область — 112 (62 выздоровели);

Тернопольская область — 896 (159 выздоровели);

Харьковская область — 361 (36 выздоровели);

Херсонская область — 139 (52 выздоровели);

Хмельницкая область — 116 (27 выздоровели);

Черкасская область — 312 (64 выздоровели);

Черновицкая область — 1887 (159 выздоровели);

Черниговская область — 64 (6 выздоровели).

Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.





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