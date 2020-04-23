Данные о смертности от коронавируса могут быть занижены, – NYT

Ученые считают, что за прошедший месяц от осложнений COVID-19 могли умереть примерно на 25 тысяч человек больше, чем свидетельствуют официальные данные. Следовательно, ученые объяснили, каким образом данные о смертности от коронавируса могут быть заниженными.

Журналисты The New York Times проанализировали данные летальности от коронавируса в 11 странах. Так, журналисты сделали вывод, что официальная статистика смертности от COVID-19 только за последний месяц занижена примерно на 25 тысяч.

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Авторы считают, что эти расчеты ставят под сомнение предположение о том, что большинство умерших от COVID-19 имели слабое здоровье и с высокой вероятностью могли умереть в ближайшее время и без влияния коронавирусной инфекции.

К примеру, в Париже во второй половине марта и первой половине апреля умерло вдвое больше людей, чем в этот же период в предыдущие годы. Вместе с тем, в Нью-Йорке смертность за этот период в четыре раза выше, чем в такой же период в предыдущие годы.



Данные о смертности в некоторых странах за 2020 год по сравнению со среднегодовой статистикой / The New York Times

Вероятнее всего, отмечают авторы исследования, данные занижены вследствие неполного тестирования. То есть в статистику не успевают попасть все люди, которые заболели и умерли. Кроме того, некоторые страны сообщают только о тех летальных случаях, которые произошли в больницах.

О каком бы числе смертей (от COVID-19, – ред.) не сообщалось в тот или иной день, цифра всегда будет заниженной,

– сказал Тим Рифф из Института демографических исследований Макса Планка.

Впрочем, исследователь отметил, что в некоторых странах эпидемия длится достаточно долго для того, чтобы начали поступать данные о "поздних" регистрациях смертей от коронавируса. По словам Риффа, это позволяет составить более адекватную картину пандемии.

Особенно расхождения в цифрах заметны в тех странах, которые по разным причинам стремятся преуменьшить масштабы бедствия. Например, в Стамбуле с 9 марта по 12 апреля число смертей превысило ожидаемое примерно на 2100 человек. Кроме этого, 2100 – это почти вдвое больше официального количества смертей от коронавируса по стране. Рост смертей в середине марта свидетельствует о том, что много умерших заразились в феврале, то есть еще за несколько недель до того, как Турция сообщила о первом случае заражения SARS-CoV-2.

Похожая ситуация и в Индонезии, которая в марте сообщила о смерти 84 людей от коронавируса в столице страны. Впрочем, согласно данным Департамента парков и кладбищ города, в марте на кладбищах Джакарты похоронили более 100 человек, что значительно больше, чем обычно.



Разница между официальной и модельной статистикой в некоторых странах и городах мира* / The New York Times

* Количество неучтенных смертей приведено в правой колонке.

Конечно, некоторые государства пытаются выяснить количество "дополнительных" смертей от коронавируса и вносить их в данных о летальности. Для этого есть два варианта:

В статистику включают смерти, которые фиксируют вне медицинских учреждений;

После дополнительной обработки свидетельств о смерти статистику корректируют задним числом.

К примеру, во Франции внебольничные летальные случаи коронавируса начали включать в отчеты только в начале апреля. А Национальная статистическая служба Великобритании использует второй вариант для корректировки статистики.

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