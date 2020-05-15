Массовая вспышка коронавируса в Киеве: в интернате заболел 81 человек

В Дарницком детском доме-интернате зафиксировали вспышку коронавируса. Болезнь обнаружили у 81 человека, 53 из которых – воспитанницы интерната.

Сначала болезнь обнаружили у работницы интерната, после чего образцы для ПЦР-анализа отобрали у всех обитателей детдома и персонала. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Всего в учреждении 182 человека протестовали на наличие коронавирусной инфекции. ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у 81 из них.

Что известно о больных в Дарницком детдоме-интернате:

Болезнь обнаружили у 53 воспитанниц интерната разного возраста. Самой молодой пациентке – 7 лет, а самой старшей – 35.

По словам Кличко, все воспитанницы, у которых обнаружили болезнь, находятся в удовлетворительном состоянии. Медицинскую помощь им оказывают непосредственно в интернате.

Эпидемиологам удалось установить, что источником вспышки в учреждении стала младшая медсестра одной из групп детдома.

Ныне Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыли на карантин. Там проводят усиленную дезинфекцию и медицинское обследование. Спасатели и полиция дежурят на въезде к территории.

Призываю всех быть осторожными и придерживаться правил. Потому что ситуация в интернате показывает, как может одно лицо инфицировать многих людей. Вирус не отступил,

– заявил Кличко во время брифинга.

Кличко добавил, что в связи с ситуацией наличие вспышки будут проверять и в других столичных интернатах, в частности: Святошинский дом-интернат для мальчиков, 2 городских заведения для пожилых людей и 4 специализированных заведения для женщин и мужчин.

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