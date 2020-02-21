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Дата эвакуации из Уханя случайно совпала с Днем памяти Небесной сотни, – Минздрав

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Почему эвакуация из Уханя совпала с Днем памяти Небесной сотни / Минздрав Украины

Заместитель руководительницы Минздрава Дмитрий Коваль заявил, что дата возвращения людей из Китая и День памяти Небесной сотни совпали случайно.

Эвакуация совпала с годовщиной расстрелов из-за решения властей Китая, об этом Дмитрий Коваль заявил 21 февраля в Верховной Раде, пишет Лига Новостей.

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Коваль сказал, что совпадение дат произошло только потому, что власти Китая дали разрешение на эвакуацию непосредственно в этот день.

Украина действовала совместно с представителями правительства Китая. И отправление, и согласование, выпустят ли тех или иных граждан Украины или других стран, зависели в том числе от правительства Китая. Когда было получено разрешение, тогда граждане и прилетели,
–  рассказал Дмитрий Коваль.

Столкновения в Новых Санжарах: коротко

  • Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог – это продолжалось до вечера 20 февраля.
  • Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
  • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
  • Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
  • Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
  • В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.
  • В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
  • Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье SkyUp Коронавирус 2020 Министерство здравоохранения Украины Медицина
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