Дата эвакуации из Уханя случайно совпала с Днем памяти Небесной сотни, – Минздрав

Заместитель руководительницы Минздрава Дмитрий Коваль заявил, что дата возвращения людей из Китая и День памяти Небесной сотни совпали случайно.

Эвакуация совпала с годовщиной расстрелов из-за решения властей Китая, об этом Дмитрий Коваль заявил 21 февраля в Верховной Раде, пишет Лига Новостей.

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Коваль сказал, что совпадение дат произошло только потому, что власти Китая дали разрешение на эвакуацию непосредственно в этот день.

Украина действовала совместно с представителями правительства Китая. И отправление, и согласование, выпустят ли тех или иных граждан Украины или других стран, зависели в том числе от правительства Китая. Когда было получено разрешение, тогда граждане и прилетели,

– рассказал Дмитрий Коваль.

Столкновения в Новых Санжарах: коротко

Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог – это продолжалось до вечера 20 февраля.

Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.

Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.

В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.

В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.



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