Даже бабушки брали камни, – эвакуированная украинка о протестах в Новых Санжарах

23-летняя эвакуированная из Уханя Алина Лазоренко рассказала, что о протестах пассажиры узнавали из ссылок, которые им бросали друзья в социальных сетях. Но уже в автобусе, по дороге к Новым Санжарам, все были шокированы, увидев это своими глазами.

Девушка рассказала, что камни хотели бросать даже бабушки, но их останавливали полицейские, сообщает Радио Свобода.

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Мы когда ехали, то видели людей в окно. Они кричали, и у них, простите за выражение, аж глаза повылазили, и они испуганы. Камни бросают... Даже бабушки, которые дома должны быть, брали камни и собирались бросать, но полиция их останавливала. Я сидела у дверей, и мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетело камнем в окно. После того, как бросили в окно, бросили в двери, там образовалась большая дыра,

– рассказала Алина Лазоренко.

Девушка рассказала, что сначала беспокоилась о своей безопасности даже в обсервации. Правда, после того как отдохнула и поела, – немножко успокоилась.

...Вижу, что здесь есть охрана, здесь все есть, и думаю, что все будет нормально,

– подытожила Алина.

Украинка отмечает, что после этих событий в соцсетях постоянно поступают сообщения со словами поддержки. Единственное, что приходится успокаивать родственников.

С родными – на связи постоянно, рассказывает Алина. Они, как посмотрят новости, что кого-то убивают или неизвестно что происходит, то приходится успокаивать, потому что все в порядке,

– добавила девушка.

Столкновения в новых Санжарах: коротко

Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог. Протесты продолжались до вечера 20 февраля.

Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.

Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.

В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.

В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.



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